Nokia 3210 è tornato dopo 25 anni, ora a colori e con il 4G

Con l’arrivo dei primi smartphone del marchio HMD (casa madre di Nokia) si era parlato inizialmente anche di un addio per quanto riguarda i telefoni della compagnia finlandese. Tuttavia ciò non è avvenuto e anzi, il brand ha annunciato un “nuovo” modello che fa leva sull’effetto nostalgia. Dopo la bellezza di 25 anni Nokia 3210 è di nuovo ufficiale e porta con sé uno schermo a colori e il supporto al 4G: ecco tutti i dettagli di questa novità tra specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia!

Nokia 3210 4G ufficiale in Italia: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Nokia

Lo abbiamo già evidenziato, ma non possiamo proprio smettere di pensarci: a distanza di 25 anni, Nokia ha deciso di riproporre uno dei dispositivi più iconici del suo portafoglio passato. Lanciato nel 1999, il primo 3210 è diventato un accessorio tech irrinunciabile (come molti dei modelli della casa finlandese). Ora ecco fare capolino Nokia 3210 4G, caratterizzato da un design che strizza l’occhio al predecessore ma proponendo linee più moderne e diverse colorazioni appariscenti (Y2K Gold e Scuba Blue, insieme ad una più classica Grunge Black).

Crediti: Nokia

Il “nuovo” arrivato è dotato di connettività 4G LTE e di uno schermo a colori, presenta il sistema operativo S30+ (quindi niente Android, Play Store e applicazioni) ed una fotocamera posteriore da 2 MP con tanto di flash LED. Inoltre non manca all’appello Snake, ovviamente giocabile a colori! Di seguito trovate tutte le specifiche.

Dimensioni di 122 x 52 x 13,1 mm per 186 grammi

Display LCD TFT da 2,4″ QVGA+ (320 x 240 pixel) in 4:3 e 167 PPI

(320 x 240 pixel) in 4:3 e 167 PPI SoC Unisoc T107 a 22 nm

T107 a 22 nm CPU 1 x 1,0 GHz Cortex-A7

64 MB di RAM

di RAM 128 MB di storage espandibile via microSD (fino a 32 GB)

di storage espandibile via (fino a 32 GB) Batteria rimovibile da 1.450 mAh

Connettività Dual SIM 4G, Bluetooth 5.0, USB-C, speaker mono, ingresso mini-jack, radio FM, MP3 Player, 1 microfono

Fotocamera da 2 MP f/1.8-2.4 con Flash LED

f/1.8-2.4 con Flash LED Software S30+

Il prezzo di Nokia 3210 4G è di 79,9€: il dispositivo è acquistabile tramite il sito ufficiale di HMD.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le