Huawei P60 arriverà? Il chipset potrebbe sorprendervi

Da tempo sentiamo parlare di Huawei Mate 50 o comunque della serie in questione, ma della serie P non si sente parlare da molto tempo. Una nuova indiscrezione però ci parla di Huawei P60, che potrebbe arrivare sul mercato con un chipset molto particolare che potrebbe lasciare confusi gli utenti.

Huawei P60 torna con un Kirin, ma attenti al processo produttivo

A parlare del possibile Huawei P60 è un leaker di Weibo, Oneline Tech, che si chiede come sia possibile l'indiscrezione di un altro leaker, che spiega che lo smartphone in questione arriverebbe sul mercato con il presunto Kirin 9100, quindi un ritorno alle soluzioni proprietarie, ma con processo produttivo a 14 nm, che però la fascia alta del mercato è decisamente anacronistico.

L'idea si fa ancora più confusa, ma interessante, quando l'insider parla di un'architettura 3D che permetterebbe al chipset sopracitato di ottenere prestazioni e consumi al pari di uno smartphone con SoC a 5 nm. Chiaramente, questa affermazione lascia sicuramente perplessi, per più motivi. Il primo, non si sa esattamente come Huawei possa rendere questa situazione veritiera. Il secondo, la stessa Huawei ha scelto la linea Snapdragon ormai da un po' di tempo, quindi è difficile immaginare uno smartphone senza un SoC di Qualcomm. Vero pure che si parla di un Mate 50 Porsche Design con Kirin, ma è tutto ancora da vedere.

Insomma, seppur con un'indiscrezione abbastanza particolare, Huawei P60 è entrato nell'immaginario degli utenti e chissà che non possa accadere una cosa del genere, portando (crediamo in maniera ovvia) ad un ridimensionamento dei prezzi in merito ad una serie che ha fatto le vere fortune del brand.

