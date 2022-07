In futuro potremo guidare un’auto Honor? Risponde il CEO dell’azienda

Sono trascorsi pochi giorni dalla diffusione della notizia riguardo l'inizio della produzione di massa di Arcfox Alpha-S, il primo veicolo elettrico al mondo con a bordo Huawei Inside, il sistema di infotainment per auto sviluppato dal colosso cinese. In molti si son chiesti e continuano a chiedersi se tra i piani di Honor rientri la costruzione di un proprio veicolo, e a rispondere a questa domanda è stato lo stesso CEO dell'azienda, George Zhao.

Honor realizzerà una propria auto? La risposta di George Zhao

Ci sarà, in futuro, un'auto a marchio Honor? Diciamolo subito e senza giri di parole. No, o almeno per i prossimi il produttore cinese non prenderà in considerazione l'idea di realizzare una propria automobile. A dichiararlo è George Zhao, CEO dell'azienda. Ma quindi, per quale motivo il produttore cinese non si sente ancora pronto a investire nel settore automobilistico?

Semplice: perché Honor ritiene che ci sia ancora molto da esplorare nel campo degli smartphone, e che ci siano ancora scenari applicativi che non sono stati ancora pienamente compresi. Dunque preferisce concentrarsi in questo settore anziché iniziare ad esplorare qualcosa di completamente nuovo.

Tuttavia, ciò non significa che Honor non possa in futuro collaborare con le case automobilistiche nel ruolo di responsabilizzazione tecnologica. Oppure pensare ad una propria soluzione per auto sulla scia di quanto fatto da Huawei con il suo HiCar, un sistema oggi presente su oltre dieci milioni di autovetture. Del resto, lo stesso George Zhao ha riferito che in futuro Honor condividerà l'APK e alcune funzionalità con le cause automobilistiche. Staremo a vedere cosa questa possa significare.

