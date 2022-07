OPPO K10 Energy in arrivo: tutto sul nuovo mid-range 5G

Dopo una serie K10 dai due volti in Cina e nel mercato Global, OPPO sta per lanciare il terzo modello della serie cinese, cioè K10 Energy (o Vitality). Questo smartphone si pone un gradino più in basso rispetto al modello base e Pro, ma resta comunque un mid-range di ottima qualità considerate le sue specifiche tecniche ed il possibile prezzo.

OPPO K10 Vitality: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Come si presenta la versione Energy di OPPO K10? Il design, mostrato in un teaser dal brand, vede uno smartphone che riprende le linee del precedente K9s, quindi con bumper rettangolare chiuso in una piastra che riprende tutta l'area con tanto di serigrafia riportante il nome del modello. Passando invece al display, troviamo un pannello da 6.59″ LCD Full HD+ con un refresh rate a 120 Hz.

Caratteristiche, specifiche tecniche e fotocamera

Cosa troviamo tra le specifiche tecniche interne del nuovo OPPO? Il dispositivo monta lo Snapdragon 778G, proprio come K9s, a cui si abbinano fino a 12 GB RAM e 256 GB di storage. La batteria inclusa è da 5.000 mAh, mentre la ricarica si attesta a 33W. Lato fotocamera troviamo invece un trittico di sensori, il cui principale è da 64 MP, seguito da altri due da 8 + 2 MP. Per la selfie camera abbiamo un sensore da 16 MP. Presente anche il jack per le cuffie. La ColorOS è alla versione 12.1 basata su Android 12.

OPPO K10 Energy – Prezzo e data di uscita

Il nuovo OPPO K10 Energy non ha una data di uscita, ma pare possa essere presentato entro fine luglio 2022. Per il prezzo, la configurazione da 12/256 GB si attesta intorno ai 319€ (2.199 yuan), che per quanto offre non sono poi così tanti. Difficile arrivi nel mercato Global, anche perché è uno smartphone venduto nel mercato offline da OPPO.

