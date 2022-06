OPPO K10 5G quasi ufficiale: più connettività ma con qualche compromesso

È passato un po' di tempo dal lancio in India di OPPO K10, il nuovo mid-range che altro non è che il rebrand di uno smartphone molto noto, ovvero Realme 9i. OPPO sta per aggiornare la serie K con un ulteriore dispositivo, fratello maggiore dello smartphone lanciato a marzo. Parliamo di OPPO K10 5G, un medio-gamma che presenta miglioramenti sotto diversi punti di vista, specie quello della connettività essendo compatibile con le Reti di quinta generazione. Quali sono le specifiche tecniche di questo nuovo smartphone? Quando potrà essere acquistato e a che prezzo? Facciamo il punto della situazione in questo articolo!

OPPO K10 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Prima di proseguire, una piccola premessa. In questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni relative a OPPO K10 5G giunte sinora, incluse le indiscrezioni. E adesso andiamo al dunque, partendo dal design. Possiamo parlarne con precisione grazie alle immagini ufficiali condivise da OPPO stessa, in occasione dell'annuncio della data di presentazione dello smartphone. Rispetto al fratello minore, OPPO K10 5G sfoggia un'estetica molto più premium, con colorazioni Nero e Blu dall'effetto satinato, angoli squadrati e un grande modulo fotocamera di forma rettangolare.

Lo smartphone presenta un display con notch a goccia e cornici sottili. Dovrebbe trattarsi di un pannello LCD da 6.5″ con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, ma non si hanno ancora notizie sulla risoluzione supportata.

Specifiche tecniche

Stando a quanto trapelato in Rete, OPPO K10 5G sarà alimentato dal SoC Dimensity 810 accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone dovrebbe essere dotato di una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 48 MP accompagnato da un ulteriore sensore da 2 MP, mentre la fotocamera interna per selfie dovrebbe essere da 8 MP. Rispetto al fratello minore, quindi, OPPO K10 5G sacrifica un sensore fotografico e presenta una selfie-camera leggermente declassata, a favore di connettività avanzata (5G).

Infine, ma non meno importante, il dispositivo dovrebbe presentare una grande batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

Prezzo e disponibilità

OPPO K10 5G verrà presentato in India il prossimo 8 giugno e potrà essere acquistato su Flipkart ad un prezzo ancora da definire.

