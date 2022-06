E-bike CMACEWHEEL, ogni viaggio è un’avventura: risparmia con Coupon e puoi anche pagare a rate!

Ormai il caldo asfissiante è arrivato: c'è chi cerca ristoro al mare, chi punta ad una gita in montagna o chi sceglie di rifugiarsi nei luoghi più freschi della città. Ovunque sia la vostra meta, anche con le temperature che aumentano la mobilità green resta al primo posto dato che spostarsi senza fatica con le bici elettriche di ultima generazione non ha prezzo! State valutando di cambiare oppure puntate ad una prima volta con questi particolari dispositivi? Allora eccovi una serie di occasioni ghiotte grazie allo store BuyBestGear: le migliori e-bike targate CMACEWHEEL sono in sconto con coupon esclusivo ed è possibile anche pagare a rate!

Le bici elettriche CMACEWHEEL sono in offerta su BuyBestGear con Coupon Esclusivo: ecco come risparmiare

Le proposte di BuyBestGear sono decisamente interessanti dato che parliamo di tre prodotti CMACEWHEEL di tutto rispetto, bici elettrice adatte ad ogni evenienza. Per gli amanti dell'avventura che non disdegnano una strada sterrata, è presene un'e-bike da non sottovalutare: il modello CMACEWHEEL RX20 si presenta con un look basilare ed una potenza niente male. Parliamo di una fat bike con ruote da 20″ x 4″ ed equipaggiata con un motore brushless da 750W; il tutto è alimentato da una batteria removibile da 48V 15Ah. La bici elettrica è in grado di offrire un'autonomia fino agli 80 o 110 km (in modalità pedalata assistita).

Per chi cerca il massimo, senza alcun compromesso, è presente anche la versione CMACEWHEEL RX20 Max (sempre fat con ruote da 20″/4″). Come il nome lascia intendere, con questo modello si alza il tiro: a muovere il tutto troviamo un doppio motore brushless da 750W, presenti in entrambe le ruote, con trazione integrale. Ciò si traduce in una maggiore aderenza e stabilità, soprattutto in contesti non urbani. Qualunque sia la strada da affrontare non avrete di certo alcun limite e lo stesso vale per qualsiasi tipi di salita (anche con pendenze non proprio “leggere”). La bici elettrica è dotata di un telaio in alluminio e può sopportare fino a 120 Kg: la compagna perfetta se avete in mente una gita fuori porta, anche grazie alla presenza del portapacchi e del cestino frontale!

Anche in questo caso troviamo una batteria da 48V 15Ah con un'autonomia fino a 60/100 Km in modalità pedalata assistita. Il display LCD permette di tenere d'occhio tutti i parametri mentre il fanale posteriore è dotato di indicatori di direzione (per la massima sicurezza).

Concludiamo la panoramica degli sconti con CMACEWHEEL Y20, un modello Step Through che non ha nulla da invidiare alle versioni viste poco sopra. Si tratta, infatti, di una fat bike potente ed aggressiva, semplicemente con uno stile più votato al comfort. Non manca nulla: abbiamo ruote da 20″ x 4″, un motore brushless da 750W, freno a disco anteriore e posteriore, cinque livelli di assistenza sulla pedalata ed un'autonomia al top. Si parla di 40/60 km in modalità Full Electric ma si sale a 70/100 km con la sola pedalata assistita.

Come si può notare osservando le immagini delle e-bike CMACEWHEEL in sconto su BuyBestGear, si tratta di soluzioni adatte a chi ama spostarsi utilizzando la bici elettrica in ogni occasione ma sono anche perfette per neofiti. Hanno tutte il display ed il portapacchi, una velocità fino a 45 Km/h (limitabile a 25 km/h tramite i controlli sul pannello), tanta autonomia ed una grande solidità. Inoltre sono tutti in offerta con codice sconto e spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Una gradita aggiunta è la possibilità di pagare a rate con Klarna; inoltre è presente anche PayPal tra i metodi di pagamento. Insomma, se cercate un'occasione per mettere le mani su un'e-bike potente ed utile… date uno sguardo a quesi modelli!

