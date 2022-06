Honor Watch ES a prezzo incredibile: solo 31€ su Amazon!

L'indossabile Honor Watch ES torna sotto i riflettori con un'offerta super golosa targata Amazon: un'occasione imperdibile per mettere le mani su uno smartwatch affidabile e completo ad un prezzo stracciato. Inoltre si tratta di Amazon con spedizione Prime, quindi una garanzia assoluta!

Honor Watch ES torna in sconto su Amazon ed il prezzo è assurdo!

Dotato di un display AMOLED rettangolare da 1.64″ con risoluzione 456 x 280 pixel, Honor Watch ES si presenta come una soluzione completa e sportiva, adatta agli utenti in cerca di uno smartwatch soddisfacente. Il dispositivo offre un corpo leggero, impermeabilità fino a 5 ATM, 95 modalità sportive, monitoraggio dell'attività cardiaca H24 e del sonno, insieme a quello del livello di ossigeno nel sangue SpO2. Non manca un'autonomia di tutto rispetto, fino a 10 giorni. Ciliegina sulla torta, lo smartwatch dispone di 12 corsi di allenamento, con 44 movimenti animati: il tutto è integrato direttamente nel dispositivo, in modo da poter visualizzare l'esercizio in tempo reale direttamente dal polso. Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla nostra recensione!

L'intramontabile Honor Watch ES è disponibile a soli 31€ su Amazon, con spedizione Prime: fiondatevi ora su quest'occasione perché di certo andrà a ruba! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

