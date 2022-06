L’attesa è finita: POCO conferma il lancio della serie F4

Dopo le immagini trapelate nelle scorse ore, con un comunicato stampa, POCO ha confermato che i nuovi smartphone della serie F verranno presto lanciati sul mercato globale. POCO F4 dovrebbe essere il rebrand di Redmi K40S, proprio come è successo nel caso di POCO F4 GT, che altro non è che un Redmi K50 Gaming Edition per il mercato europeo. Cosa dovremmo aspettarci da questa nuova serie e per quando è atteso il lancio dei nuovi smartphone? Rispondiamo a queste domande in questo articolo.

Lancio di POCO F4 confermato dall'azienda, tutti i dettagli

POCO sta per lanciare i nuovi smartphone della serie F, che a detta dell'azienda presentano migliorie specialmente dal punto di vista del display e dell'esperienza audio, senza però dimenticare che questa serie è pensata per offrire Everything You Need, ovvero tutto ciò di cui un utente medio ha bisogno. Buon comparto fotografico, buona durata della batteria, tante funzionalità e, insomma, prestazioni generali più che discrete per un dispositivo che cerca di offrire il meglio della tecnologia a un prezzo più accessibile.

Il lancio di POCO F4 e F4 Pro potrebbe avvenire a breve, probabilmente stesso nel mese di giugno. In fin dei conti è l'azienda stessa, all'interno del suo comunicato ufficiale, a dirci di tenerci pronti perché i nuovi smartphone sarebbero giunti a breve.

E passiamo adesso alle caratteristiche di POCO F4: cosa dovremmo aspettarci da questo smartphone? Nel corso delle ultime settimane, abbiamo raccolto tante informazioni a riguardo, ma cerchiamo di sintetizzare quelle principali (tenendo in considerazione che al momento sono solo voci di corridoio). POCO F4 dovrebbe sfoggiare uno schermo AMOLED da 6.67″ e potrebbe essere alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 870 accompagnato da 8 GB di RAM. Lo smartphone dovrebbe poi presentare una tripla fotocamera esterna e una grande batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

A questo punto non ci resta che attendere per scoprire se queste voci verranno confermate e cosa ha in serbo POCO per il mercato globale!

