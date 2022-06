POCO F4 ed F4 Pro: tutto quello che sappiamo finora

Dopo il lancio internazionale (anche in Italia) dei modelli X4 Pro 5G ed M4 Pro 4G e il debutto del “fratellone” F4 GT (protagonista anche della nostra recensione) è tempo di guardare oltre e di pensare ai prossimi passi del brand partner di Xiaomi. Già da tempo di parla del futuro POCO F4 5G e in questo approfondimento facciamo il punto della situazione su leak e conferme dedicati a specifiche tecniche, prezzo e uscita del terminale!

Aggiornamento 06/06: nuove immagini confermano il design della gamma (e non solo). Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

POCO F4 ed F4 Pro 5G: tutto quello che sappiamo sui prossimi modelli del brand

Design e display

Partiamo subito col chiarire che l'ipotesi più accreditata vede POCO F4 5G come un rebrand Global di Redmi K40S, dispositivo lanciato di recente in Cina come supporto per la serie K50. Volendo prendere per buono il tutto, dovremmo avere uno smartphone dotato di un display AMOLED E4 da 6.67″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 360 Hz, profondità colore a 8 bit, tecnologia MEMC, supporto HDR10+ ed un punch hole per la selfie camera. Il dispositivo è stato protagonista anche di alcune immagini leak, che sembrano confermare il design.

A proposito del design della back cover, ovviamente non ci aspettiamo uno stile sobrio come quello di K40S, bensì qualcosa di molto più “appariscente” in linea con i trend di POCO. Insomma, stesso look dei cugini Redmi, ma è impossibile non pensare ad una versione “giallo POCO”.

Nel frattempo l'ente FCC ha certificato quello che dovrebbe POCO F4 Pro, con un look che lascia poco spazio ai dubbi: anche in questo caso si tratterà di un rebrand, precisamente di Redmi K50 Pro. Quindi dovremmo avere un display OLED da 6.67″ QHD+ (3200 x 1440 pixel) con punch hole, una soluzione da 120 Hz, 480 Hz di campionamento del tocco e protezione Gorilla Glass Victus.

Specifiche tecniche

Il cuore del prossimo POCO F4 5G dovrebbe essere lo Snapdragon 870, octa-core realizzato a 7 nm con una frequenza massima di 3.2 GHz, GPU Adreno 650, RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. Questi dettagli sembrano essere confermati anche da Geekbench con i primi benchmark: il dispositivo è comparso con la sigla 22021211RG ed il nome in codice munch, ovvero gli stessi di Redmi K40S (22021211RC, da qui l'ipotesi del rebrand Global).

Passando al resto delle specifiche, sempre basandoci sull'ipotesi del rebrand, dovremmo avere una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 67W ed un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore caratterizzato da un'ampiezza di tutto rispetto. Sul retro dovremmo trovare una tripla fotocamera da 64 + 8 + 2 MP con stabilizzazione OIS, grandangolo da 119° e macro; nel punch hole ci sarebbe una selfie camera da 20 MP. Il comparto fotografico rappresenterebbe la grande differenza rispetto a K40S, dato che quest'ultimo si basa su un sensore principale da 48 MP.

Il pacchetto comprenderebbe poi il supporto al Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Android 12, NFC, Dual Frequency GPS e speaker stereo.

Per quanto riguarda invece POCO F4 Pro, abbiamo già accennato all'ipotesi rebrand di Redmi K50 Pro. Ciò vuol dire che il dispositivo avrà dalla sua il Dimensity 9000, supportato da RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1. Non mancherà una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 120W (si spera) mentre per il comparto fotografico ci aspettiamo una tripla camera da 108 + 8 + 2 MP con OIS, grandangolo e macro. Frontalmente, dovremmo avere una selfie camera da 20 MP.

POCO F4 e POCO F4 Pro 5G – Prezzo e uscita

Ad avvalorare ulteriormente l'ipotesi del rebrand abbiamo una nuova certificazione, questa volta dall'ente IMEI. Il dispositivo è comparso con la sigla 220212111RI, identica a quella vista in precedenza e con la lettera finale che indica come mercato di riferimento l'India.

Insomma, nel momento in cui scriviamo l'azienda non ha ancora confermato l'esistenza del modello POCO F4 5G ma il numero crescente di certificazioni lascia intendere che il lancio non sia poi così lontano. Per il prezzo, probabilmente avremo cifre in linea con quella dell'attuale F3 (349.9/399.9€), ma per ora non ci sono ancora indiscrezioni.

