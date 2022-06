OPPO Reno 8 Lite 5G ufficiale in Italia con Snap 695, cover “luccicante” ed Enco Air 2 in regalo

La compagnia cinese dà il via al ritorno della serie Reno in Italia: OPPO Reno 8 Lite 5G è la nuova aggiunta, un dispositivo che punta allo stile e alle prestazioni e che sarà disponibile in offerta speciale fino al 17 luglio. Ecco tutte le novità e le caratteristiche del mid-range elegante!

OPPO Reno 8 Lite 5G arriva in Italia: caratteristiche e prezzo

Con il suo nuovo Ultra-Slim Retro Design, OPPO Reno 8 Lite 5G presenta un peso di circa 173 grammi e uno spessore di 7,55 mm nella versione Rainbow Spectrum e di 7,49 mm in quella Cosmic Black. La stilosa colorazione Rainbow Spectrum utilizza la tecnica di rivestimento a due strati, con quello superiore che comprende i colori rosso, giallo e verde e quello di base contenente un rivestimento riflettente all'indio. Insieme, creano un effetto cangiante ed evolutivo di sei colori sfumati sulla cover posteriore dello smartphone. Sulla parte anteriore dello smartphone, un display AMOLED da 6.4″. Inoltre, il display è certificato Netflix HD e Amazon Prime Video HD per la riproduzione di contenuti video di alta qualità.

Reno 8 Lite 5G, inoltre, presenta le Dual Orbit Lights, integrate in modo discreto dietro le due fotocamere primarie, le quali si accendono o lampeggiano di blu elettrico, azzurro, ciano o baby blue a seconda dei diversi scenari, ad esempio quando si accende lo smartphone, quando è in carica, se si riceve una chiamata o è presente una notifica non letta, oppure quando si avvia la modalità gaming.

Lo smartphone è alimentato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 695 5G, supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage; immancabile il supporto alla Virtual RAM (per ottenere fino a 5 GB aggiuntivi). La batteria è un'unità da 4.500 mAh con ricarica SuperVOOC da 33W, che permette di caricare lo smartphone al 100% in 63 minuti o di effettuare tre ore di chiamate con una carica di soli 5 minuti. Lato software troviamo ColorOS 12, con tutte le novità del caso. Inoltre il dispositivo supporta le Air Gestures per rispondere alle chiamate, silenziarle o scorrere su e giù per le pagine, semplicemente muovendo le mani sullo schermo.

OPPO Reno 8 Lite 5G dispone di una fotocamera principale da 64 MP, una macro da 2 MP, una di profondità da 2 MP e una anteriore da 16 MP, oltre a una serie di funzioni di imaging, tra cui le modalità Selfie HDR, AI Palette, AI Color Portrait, Portrait Retouching e molte altre, progettate per dare via libera alla creatività.

La modalità Ritratto Effetto Bokeh consente di catturare ritratti con punti luce bokeh sullo sfondo. L'algoritmo distingue il soggetto e lo sfondo, migliorando la luminosità del primo e sfocando automaticamente il secondo. Inoltre, ritocca anche i dettagli dei capelli e delle magliette a livello di pixel, facendoli apparire eccezionalmente definiti. Selfie HDR consente invece di scattare selfie definiti anche in ambienti poco illuminati o in controluce. La fotocamera anteriore rileva automaticamente la luce di fondo e utilizza un algoritmo per ridurne l’intensità quando viene rilevato un volto retroilluminato o uno sfondo luminoso, assicurando che sia il soggetto che lo sfondo vengano catturati in modo dettagliato.

Il nuovo OPPO Reno 8 Lite 5G è disponibile nelle colorazioni Rainbow Spectrum e Cosmic Black su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici. A partire da oggi fino al 17 luglio 2022 usufruisci della speciale promozione: acquista Reno 8 Lite 5G su OPPO Store, Amazon e i principali rivenditori, insieme alle ultime cuffie Enco Air 2 al prezzo complessivo di 399.9€. Di seguito trovate i link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Infine ecco il nostro approfondimento dedicato al dispositivo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il