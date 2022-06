Redmi Display 23.8 Pro è il nuovo monitor economico, ideale per lavoro e intrattenimento

Xiaomi ha appena lanciato in Cina un nuovo monitor dal prezzo accessibile. Si chiama Redmi Display 23.8 Pro ed è indicato in modo particolare per chi conduce un lavoro d'ufficio. Il monitor presenta delle caratteristiche che, per la fascia di prezzo in cui questo prodotto si posiziona, risultano essere molto interessanti.

Xiaomi presenta il nuovo monitor Redmi Display 23.8 Pro ideale per il lavoro e per il gaming

Redmi Display 23.8 Pro è dotato di un pannello LCD IPS da 23.8″ con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 75 Hz, per cui oltre ad essere utilizzato in ambito professionale potrebbe prestarsi bene anche per chi è alla ricerca di una soluzione da gaming più economica (ovviamente parliamo sempre di un utilizzo basilare e senza pretese super).

Il monitor presenta un design minimal con cornici sottili su tre lati, offre una luminosità di 300 cd/m2 e una copertura del 100% del colore sRGB. Una sua particolarità consiste nell'asta di supporto, grazie alla quale è possibile ruotare, inclinare e più in generale modificare l'orientamento dello schermo così da adattarlo alle proprie esigenze e gusti.

Oltre ciò, Redmi Display 23.8 Pro supporta un sistema di dimming CC, il controllo automatico della luminosità e l'HDR. Tra le altre caratteristiche vale la pena citare la presenza di una porta TMDS HDMI 2.1 , un'interfaccia VGA, due porte USB di tipo A, una di tipo B e un'entrata audio da 3.5 mm.

Per quanto riguarda disponibilità e prezzo, al momento questo nuovo monitor è venduto nella sola Cina al prezzo di 799 yuan, che corrispondono a circa 112€ al cambio attuale.

