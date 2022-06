L'estate è alle porte e, ammettiamolo, già si muore di caldo. Ed anche se dopo un rigido inverno una temperatura più alta non può che far piacere, il caldo anomalo di questi giorni sta portando con sé non poche difficoltà e problematiche. La bella stagione, poi, è ancora molto lunga e le zanzare, il sudore e il caldo ci faranno compagnia ancora per tanti mesi.

Fortunatamente cari miei, anche in questi casi a correrci in aiuto c'è la vecchia cara Xiaomi che, oltre agli smartphone, ai dispositivi intelligenti e ai ventilatori smart, produce anche tantissimi accessori che definire “strani” è forse riduttivo.

Ed è proprio di alcuni di questi accessori che parleremo oggi: una lavatrice portatile, una penna elettronica contro le punture di zanzare ed un fantastico ventilatore da collo sono i protagonisti di questo approfondimento. E, credetemi, una volta che ne avrete compreso la comodità, sicuramente vorrete portarli con voi in vacanza.

3 gadget Xiaomi che (forse) non conoscevi e che VORRAI portare in vacanza

Xiaomi Folding Washing Machine: la lavatrice portatile che ti semplificherà la vita

Supponiamo che voi siate amanti del campeggio. E supponiamo che amiate vivere questi giorni di caldo in montagna, al lago, o comunque in qualche situazione in cui bisognerebbe accettare qualche compromesso e qualche mancanza, soprattutto quella relativa ai grandi elettrodomestici.

Oppure supponiamo che abbiate un grande giardino, o che andiate in viaggio in hotel. Ammettetelo, spesso in questi casi la presenza di una lavatrice potrebbe far comodo, e non solo per lavare i propri indumenti, ma anche per lavare la biancheria e le cose più piccole.

Ed è qui che entra in gioco la lavatrice portatile Xiaomi, un prodotto a dir poco geniale con il quale potrete davvero portare una vera e propria lavatrice in viaggio con voi, ma con il minimo ingombro: è prodotta da Muyu, un sub-brand di Xiaomi che nel tempo ha imparato a stupirci con le sue idee fuori dagli schemi.

Iniziamo con le misure: la lavatrice portatile Xiaomi da chiusa è grande 29x29x9 mm, quindi è compatta abbastanza per entrare senza problemi in un trolley da cabina, e pesa circa 800 grammi. Arriva con un sacchetto da trasporto ed è prodotta con una struttura uniboby: in sostanza è un unico pezzo, che si può aprire o chiudere a fisarmonica, composto perlopiù da plastica e silicone molto resistente.

Secondo quanto dichiara l'azienda, la lavatrice portatile Xiaomi può essere aperta e chiusa più di 6000 volte prima di iniziare a mostrare segni di cedimento strutturale.

In soldoni, il concetto è quello di una lavatrice a pozzetto, con la differenza che non si dovrà collegare ad una conduttura dell'acqua, ma basterà versare il liquido al suo interno assieme gli indumenti da lavare ed una goccia di detersivo per panni.

Le modalità di funzionamento sono e variano tra loro in base al tempo di funzionamento, mentre la temperatura massima che è in grado di raggiungere è di 60°. In soldoni, con la lavatrice portatile Xiaomi potrete lavare in mobilità circa 1 Kg di panni, ricordandovi però che non integra la funzione asciugatura.

Il meccanismo interno però, è in grado di strizzare notevolmente tutto ciò che ci si lava: dentro è presente una struttura realizzata in plastica rigida che genererà un vortice con il quale verranno lavati gli indumenti, proprio come nelle lavatrici a pozzetto.

Il processo di lavaggio è molto silenzioso e nella base inferiore sono presenti quattro ventose che terranno la lavatrice portatile Xiaomi salda su qualsiasi superficie la si appoggi: alla fine del lavaggio poi, si dovrà sfruttare l'unico tubo utilizzato in questo prodotto, che ha lo scopo di scaricare l'acqua sporca.

Il prezzo ufficiale della lavatrice portatile Xiaomi è di 112.49 dollari ma, tramite il box che trovate in basso, potreste acquistarla in sconto a circa 74 euro con il nostro coupon.

Vetilatore a collana Xiaomi Qualitell

Il ventilatore a collana di Xiaomi è un altro di quei prodotti che al primo approccio potrebbero far pensare “mah”, ma che poi in realtà quando lo si usa non se ne può più fare a meno. Crea quasi dipendenza.

Nato sotto il brand Qualitell su YouPin, il ventilatore a collana di Xiaomi nasce da un concetto molto semplice: il design è minimalista ed è composto sostanzialmente da un supporto da appoggiare al collo, con le estremità direzionabili, e due piccole ventole posizionate alle estremità e protette da un rigidissimo case in alluminio.

Le ventole non sono minimamente accessibili con le mani, quindi lo si può utilizzare in totale sicurezza, ed integra una batteria che è possibile ricaricare tramite un semplice cavo USB-C. Pesa 198 grammi e tutta la struttura è rivestita con uno strato in silicone molto resistente e che non tende a far sudare il collo quando lo si utilizza.

Anche il concetto di funzionamento è molto semplice: nella parte posteriore del dispositivo, proprio al centro dell'archetto che si appoggia sul collo, è presente un controller più rigido nel quale è stato inserito l'unico tasto presente nel prodotto che, premuto in sequenza permetterà di scegliere la velocità di funzionamento delle ventole: sono 3, variano di intensità e alla massima potenza emettono un flusso d'aria fin troppo potente.

In sostanza, questo ventilatore da collo pesa meno di un paio di cuffie over-ear, ma è in grado di produrre un flusso d'aria molto forte grazie ai due motorini brushless integrati nella struttura in cui sono state posizionate anche le ventole.

In quanto ad autonomia, il ventilatore a collana di Xiaomi è tra i più ottimizzati: nella prima velocità lo si potrà utilizzare per circa 300 minuti, con la seconda per circa 150 minuti e con la più veloce per circa 75 minuti. Personalmente però, eviterei la modalità più veloce, perché è effettivamente molto forte, e lo utilizzerei sempre alla velocità media.

Perché capiamoci, se alla minima velocità queste piccole ventole sono in grado di generare un flusso d'aria da 1.75 metri al secondo, e alla seconda velocità generano un flusso da 2.26 metri al secondo, con la terza velocità arrivano addirittura a 3.26 metri al secondo. Insomma, potreste prendere il volo.

Il prezzo del ventilatore da collo di Xiaomi è di 31.24 dollari ma, tramite il box che trovate in basso potreste acquistarlo in sconto a circa 23 euro.

Penna Xiaomi per le punture di zanzara

Concludiamo con un ulteriore prodotto che effettivamente conoscevo da tempo, ma del quale ho sempre dubitato in quanto a funzionalità. La penna Xiaomi contro le punture di zanzara è un prodotto nato con uno scopo ben preciso: eliminare il prurito derivante dalle punture di zanzara.

Si tratta di una soluzione molto diversa rispetto ai classici stick in commercio e si basa su un particolare sistema ad infrarossi che, lasciato agire nella zona interessata è in grado di alleviare il prurito e ridurre o eliminare il gonfiore, aiutando il corpo ad accelerare l'eliminazione delle sostanze che causano il fastidio.

Il dispositivo ha un form factor a penna ed è lungo appena 102 mm e con un diametro di 18 mm. Insomma, può essere portato praticamente ovunque e grazie al suo facilissimo utilizzo (basta semplicemente “cliccare” sulla puntura) e può essere usato praticamente da tutti. Inoltre integra una batteria da 200 mAh che è possibile ricaricare tramite un cavo USB-C.

Ma, insomma, funziona? Sì, o meglio funziona ma bisogna imparare ad utilizzarlo bene. Per ottenere il massimo del beneficio, sarà necessario attivare il dispositivo premendo sull'unico tasto circolare presente nella scocca, posizionarlo sulla puntura per circa 10 secondi, per poi toglierlo dalla superficie. In questo modo, in pochi minuti il fastidio andrà davvero via.

Il prezo della penna Xiaomi contro le punture di zanzara è di 25.98 dollari ma, tramite il box in basso, potreste acquistarla in sconto pagandola circa 14 euro. E, credetemi, per questo prezzo io un tentativo lo farei.







