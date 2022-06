Haylou Brand Day su AliExpress: smartwatch e cuffie fino al 70% di sconto

In occasione del brand day di Haylou su AliExpress, numerosi prodotti del marchio tra smartwatch e auricolari possono essere acquistati in offerta con fino al 70% di sconto. Si tratta di un'ottima occasione per portarsi a casa qualche dispositivo a supporto del benessere digitale e personale. L'ampio catalogo Haylou, infatti, offre diverse soluzioni tra dispositivi audio wireless e indossabili orientati allo sport, a prezzi davvero convenienti.

Smartwatch e auricolari Haylou per tutti i gusti, adesso in offerta su AliExpress!

A partire dalla giornata di domani, mercoledì 8 giugno, su AliExpress si celebrerà la giornata del brand dedicata ad Haylou. Per tale occasione, tantissimi prodotti del marchio potranno essere acquistato ad un prezzo che, in alcuni casi, può essere scontato fino al 70%, rappresentando una importante occasione per aggiudicarsi dei nuovi auricolari wireless o uno smartwatch da indossare anche mentre si pratica dell'attività fisica.

Tra i dispositivi in sconto, ad esempio, troviamo lo smartwatch RS4 Plus con display AMOLED da 1.78″ e oltre cento modalità sportive supportate. Oppure Haylou RT2, con cardiofrequenzimetro e monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue ma anche il modello RS3, le cui caratteristiche principali comprendono uno schermo HD AMOLED, impermeabilità fino a 5 ATM e GPS Sony integrato.

Tra gli auricolari in offerta, invece, troviamo gli Haylou GT7 Neo, con modalità a bassa latenza da 65 ms e un'autonomia di 22 ore e le X1 Pro, con cancellazione attiva del rumore e durata della batteria fino a quaranta ore.

Questi sono solo alcuni dei prodotti in sconto: per scoprirli tutti vi consigliamo di dare un'occhiata alla pagina dedicata di Haylou su AliExpress. Inoltre, applicando il codice Coupon che troverete più in basso, potrete usufruire di uno sconto aggiuntivo di $3 su un ordine minimo di $30. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Haylou (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

