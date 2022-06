OnePlus 10 Pro: il display fuori dalla Top 10 di DxOMark, ma di poco

OnePlus 10 Pro, ultimo flagship dell'ormai sub-brand di OPPO, è dotato di un display di ultima generazione e, quest'ultimo, è finito in prova dal team di DxOMark. Il risultato non è entusiasmante, ma la Top 10 non è poi così distante, segno che la tecnologia è abbastanza in stallo.

Il display di OnePlus 10 Pro fuori dalla Top 10 DxOMark per soli 3 punti

Come è valutato il display dell'ultimo top OnePlus? Nel complesso, andando a leggere i risultati nel dettaglio, ci sembra che non sia andato tanto male ma, inevitabilmente, non spiccando rispetto ad altri competitor è finito nel marasma generale. Infatti, il totale è stato di 90 punti, che gli valgono il 14° posto insieme ad iPhone 13 Mini, Pixel 6 Pro, Realme GT 2 Pro e due Samsung Galaxy. Ben più lontano è il primato, che vede iPhone 13 Pro Max con 99 punti ma la Top 10, occupata da iPhone 13, dista solo 3 punti.

Quali sono i punti chiave della valutazione? Senza dubbio, il display di OnePlus 10 Pro per DxOMark spicca per fedeltà dei colori, visto che ha totalizzato 91 punti, attualmente parametro più alto possibile, mentre non brilla nella renderizzazione dei video per usi artistici. Altri buoni spunti sono ritrovabili però nel rendering di movimento e nelle situazioni artefatte, mentre touch e leggibilità sono nella media.

Insomma, detto in parole povere, OnePlus 10 Pro si conferma quello smartphone che ha tutto ma che non si esalta rispetto ai competitor. Il che, ovviamente, non vuol dire non sia più apprezzabile di altri per questo. Questo ve lo dimostriamo nella nostra recensione, dove si è comportato molto bene.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il