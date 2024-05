ChatGPT dice addio a Sky, la voce che imita Scarlett Johansson in Her

La presentazione di GPT-4o e della nuova Voice Mode di ChatGPT ha lasciato sicuramente tutti a bocca aperta, ma in tanti si sono accorti di come l’intelligenza artificiale stesse tentando di imitare la voce di una celebre attrice in un film con protagonista proprio un assistente vocale. La pellicola è ovviamente Her (Lei) diretta da Spike Jonze, e sono stati davvero in molti ad essersi sbalorditi della somiglianza tra le voci dell’AI e quella della protagonista del film.

L’AI non deve imitare le voci famose: OpenAI mette in pausa Sky

Crediti: OpenAI

OpenAI ha annunciato nelle ultime ore l’intenzione di mettere in pausa “Sky“, la voce protagonista della presentazione di GPT-4o che si è avvicinata troppo all’imitare Scarlett Johansson nel film Her, nonostante fosse stata realizzata da un’altra doppiatrice. La compagnia, infatti, ha rilasciato una dichiarazione in cui prova a far chiarezza sull’accaduto, specificando che Sky non sarà disponibile per un po’.

“Crediamo che le voci dell’intelligenza artificiale non dovrebbero imitare deliberatamente la voce distintiva di una celebrità: la voce di Sky non è un’imitazione di Scarlett Johansson ma appartiene a un’altra attrice professionista che usa la sua voce naturale” scrive OpenAI sul proprio blog, mentre il CTO Mira Murati ha rilasciato in un’intervista a The Verge dove ha voluto ribadire che non si trattasse assolutamente di un’imitazione della Johansson.

I cinque profili vocali attualmente disponibili per ChatGPT Voice, stando a quanto chiarito da OpenAI, sono stati selezionati tra oltre 400 proposte di casting di doppiatori e attori cinematografici. La compagnia, tuttavia, non ha voluto condividere i loro nomi citando la necessità di proteggere la loro privacy.

