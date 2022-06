ALLDOCUBE GT Book 13 è ufficiale: ancora più compatto, ma con un’autonomia infinita

La compagnia cinese specializzata in notebook economici e super convenienti torna sotto i riflettori con ALLDOCUBE GT Book 13, versione più compatta del modello standard ma che ha tanto da offrire in termini di autonomia: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e prime offerte!

ALLDOCUBE GT Book 13 ufficiale: tutto su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità

Design e display

Caratterizzato da un design sobrio ed essenziale come quello del modello da 14″, ALLDOCUBE GT Book 13 punta ad offrire la massima portabilità. Il display è un pannello IPS da 13.5″, con risoluzione “3K” (3000 x 2000 pixel), rapporto in 3:2, gamma cromatica 100% sRGB ed un peso di soli 1.3 Kg. Nonostante le dimensioni compatte sono presenti sia una tastiera full-size che un touch pad ampio, per muoversi con la massima comodità. La scocca è realizzata in metallo, in modo da restituire un aspetto elegante e mantenere il peso leggero.

Specifiche tecniche

Il cuore dell'ultimo notebook di ALLDOCUBE è il processore Intel Celeron N5100 (a 10 nm con turbo boost fino a 2.8 GHz e scheda UHD Graphics fino a 800 Hz), la stessa soluzione vista a bordo de GT Book classico. Lato memorie abbiamo ben 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di storage SSD. La batteria è una colossale unità da 60.8 Wh, per la massima autonomia (è praticamente il doppio rispetto a quella montata a bordo della versione da 14″).

Completano il pacchetto Wi-Fi Dual Band, BT 4.2, un pratico slot microSD, speaker stereo e ricarica rapida PD da 36W. Lato software è presente Windows 11, ultima versione del sistema operativo di Microsoft.

ALLDOCUBE GT Book 13 – Prezzo, disponibilità ed offerte

Il nuovo portatile low budget ALLDOCUBE GT Book 13 è già disponibile in offerta lampo su Banggood, a soli 301€. Siete interessanti a mettere le mani su questo laptop economico? Allora affrettatevi perché al momento è in fase di preordine a prezzo scontato: la cifra salirà man mano che aumenteranno gli ordini, quindi meglio approfittare adesso. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato a Banggood. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il