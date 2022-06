Xiaomi 12S Pro Snapdragon: ricarica raddoppiata rispetto a MediaTek

Xiaomi 12S Pro, il presunto prossimo flagship del brand, trova sempre più riscontri sul fatto che possa arrivare con Snapdragon e Dimensity, stavolta grazie ad una nuova certificazione della ricarica. Il nuovo documento infatti, certifica una potenza diversa rispetto a quanto visto in precedenza, distaccando definitivamente il modello Qualcomm e MediaTek.

Xiaomi 12S Pro con Snapdragon trova una ricarica a 120W: cambia anche il prezzo?

A parlare di questa certificazione è il team di WHYLAB, che ci mostra una nuova certificazione dell'ente 3C, che attesta proprio che la ricarica del modello 2206122SC, identificato nella stessa linea del modello 2207122MC, ha uno standard fino a 120W. E da qui, stando al leak, iniziamo a capire che il fatto che ci possano essere due chipset è assolutamente fondato. Infatti, questa ricarica più potente sarebbe attribuita al modello che integrerà Snapdragon 8+ Gen 1, mentre il modello con MediaTek Dimensity 9000 si ferma a 67W.

Molto probabile che i due dispositivi trovino una batteria con tecnologia differente, con il modello Qualcomm più vicino a quanto visto con Xiaomi 12 Pro, quindi a singola cella, con il modello Dimensity invece a doppia cella. Ma alla luce di ciò, avremo riscontri in termini di prezzo differenti? Questo non è detto, visto che la doppia soluzione, che abbiamo visto in OPPO e vivo, non ha portato cambiamenti di costo tra le due versioni. Ma, considerando dettagli leggermente differenti, come appunto la ricarica, qualche dubbio può salire.

Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per capire se questo dualismo si definirà in maniera ufficiale o se ci ritroveremo a parlare di tutt'altro dispositivo.

