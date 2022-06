CHUWI CoreBook X 2022 è qui: si rinnova la scheda tecnica ma il prezzo resta super

Dopo l'annuncio di alcuni mesi fa se n'erano perse le tracce ma ora, ecco che CHUWI CoreBook X 2022 è pronto al debutto: il nuovo notebook della casa cinese è disponibile all'acquisto per la prima volta e l'occasione arriva dallo store ufficiale, con tanto di spedizione gratis dall'Europa.

CHUWI CoreBook X 2022 è disponibile all'acquisto per la prima volta

Il nuovo CHUWI CoreBook X 2022 è la terza generazione della celebre serie del brand cinese e segna un gradito ritorno. Stavolta si punta ancora più in alto, con specifiche da non sottovalutare ed un corpo leggero e compatto del peso di 1.36 Kg. Il display è un pannello BOE da 14″ con risoluzione 2160 x 1440 pixel, rapporto in 3:2, gamma colori sRGB del 100% e cornici super ottimizzate. Anche sotto la scocca si cambia registro: la nuova incarnazione del notebook di CHUWI offre un processore Intel Comet Lake i3-10110U di decima generazione, accompagnato da 8 GB di RAM e storagre SSD SATA M.2 2280 da 512 GB. Completano il pacchetto il supporto al Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPU Intel UHD, una batteria da 46.2 Wh ed una porta Type-C.

