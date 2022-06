Realme sta per lanciare un nuovo smartphone della serie Narzo 50

Realme potrebbe presto ampliare la serie Narzo 50 con un nuovo smartphone di fascia media. Parliamo di Realme Narzo 50i Prime: il suo debutto è atteso su scala globale e il lancio potrebbe essere molto più vicino del previsto.

Realme Narzo 50i Prime vicino al lancio? Spuntano alcuni dettagli in Rete

Stando ad alcune voci di corridoio, l'azienda si starebbe preparando al lancio di Realme Narzo 50i Prime. Il nuovo smartphone dovrebbe debuttare entro fino giugno in India e anche se al momento non si hanno ancora molte informazioni a riguardo, è probabile che l'azienda inizi a svelarne qualche dettaglio man mano che ci avvicineremo al giorno del debutto.

Realme Narzo 50i Prime dovrebbe posizionarsi nella fascia media del mercato e rappresentare un'evoluzione del già noto Realme Narzo 50i, ponendosi come soluzione intermedia tra questo e il modello successivo, ovvero Realme 50A Prime.

Come anticipato, la scheda tecnica di Realme Narzo 50i Prime è ancora un'incognita, ma alcuni rumors vogliono che questo smartphone sia dotato di 3 GB o 4 GB di RAM e 32 GB o 64 GB di spazio archiviazione interna e che sia disponibile in due colorazioni, Mint Green e Dark Blue. Così come suggerisce il nome del dispositivo e le probabili caratteristiche appena elencate, risulta facile ipotizzare che quello in questione sarà uno smartphone dal prezzo accessibile.

