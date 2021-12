Xiaomi Monitor 4K Pro: ufficiale il primo display del brand per professionisti

Xiaomi, nel corso degli ultimi anni, ci ha abituati abbastanza bene con i monitor PC, che siano da gaming o da lavoro. Mancava però un dettaglio al catalogo Xiaomi e cioè un monitor 4K, che il brand ha appena lanciato con caratteristiche molto interessanti ed un prezzo onesto.

Xiaomi Monitor 4K Pro: tutto ciò che c'è da sapere

Caratteristiche

A rivelare la nuova soluzione Xiaomi è stata la stessa azienda su Weibo, spiegando che il nuovo monitor è il loro primo con risoluzione 4K e risulta essere un pannello da 27″ 16:9 (3840 x 2160 pixel) con tecnologia IPS Pro e soprattutto ha tra le sue feature la copertura del 99% della gamma cromatica Adobe RGB e DCI-P3, quindi è indicato per un utilizzo professionale nell'ambito della grafica. A questo si aggiunge la prestigiosa certificazione per la fedeltà colore di Pantone, che quindi alimenta maggiormente la qualità che può esprimere questo monitor, che visualizza oltre 1 miliardo di colori.

Come se non bastassero già le varie feature presenti, Xiaomi annuncia che il monitor 4K è dotato di un valore di differenza colore con Delta E inferiore a 1. Di conseguenza, avremo una precisione cromatica di altissimo livello e non si rischia di dover settare ulteriori parametri. In più, è presente anche una configurazione professionale per CAD, CAM e tanto altro, oltre ad un supporto VESA HDR 400, DC Dimming, rotazione a 180° e 90° ed un'alimentazione a 90W.

Prezzo e disponibilità

Il Xiaomi Monitor 4K Pro arriva sul mercato cinese, per il momento, con un prezzo di lancio di circa 416€ (2.999 yuan), a fronte di un prezzo di listino di circa 485€ (3.499 yuan), che per quanto offre è sostanzialmente in linea per quanto offre, stabilendosi perfettamente nel mercato. Non sappiamo se questo modello vedrà una sua versione Global, ma con Xiaomi non è mai escluso.

