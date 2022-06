OPPO Reno 8 Lite 5G sta per arrivare in Italia, ma intanto è già su eBay

Gli ultimi modelli della serie Reno sono stati lanciati in patria ma sembra che non ci sarà da attendere troppo per il debutto anche alle nostre latitudini. Nel frattempo OPPO Reno 8 Lite 5G è praticamente ufficiale per il mercato Global ed è in dirittura d'arrivo in Italia: andiamo a scoprire tutte le novità, le specifiche tecniche, il prezzo di vendita e la data di presentazione del nuovo medio gamma stiloso!

OPPO Reno 8 Lite 5G praticamente ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Dopo le ultime indiscrezioni, ecco che OPPO Reno 8 Lite 5G è stato lanciato in Spagna e di conseguenza veniamo a conoscenza di tutti i dettagli. Come anticipato anche in precedenza si tratta di un terminale dai mille nomi, conosciuto anche come Reno 7 Lite 5G, F21 Pro 5G, Reno 7 5G e perfino come OnePlus Nord N20. Stavolta in terminale arriva in Europa occidentale e in Italia sotto l'ala della gamma Reno 8. Il corpo misura 159.85 x 73.17 x 7.49/7.55 mm, per un peso di 173 grammi, ed ospita un ampio display AMOLED da 6.43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con punch hole e sensore ID integrato. Un tocco di classe il modulo fotografico, il quale ospita un doppio anello LED chiamato Dual Ring Light (intorno ai sensori maggiori).

Specifiche tecniche

Proprio come per i modelli citati sopra, anche in questo caso abbiamo il chipset Snapdragon 695, octa-core fino a 2.2 GHz con GPU Adreno 619 e connettività 5G. Le specifiche tecniche di OPPO Reno 8 Lite 5G continuano con 8 GB di RAM (con supporto alla Virtual RAM), 128 GB di storage, una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 33W. Il sistema operativo è basato su Android 12, ovviamente sotto forma di ColorOS 12. Presenti all'appello il supporto Dual SIM 5G, un ingresso mini-jack per le cuffie, GPS (A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS), Wi-Fi Tri Band e Bluetooth 5.1.

Il comparto fotografico offre un sensore principale da 64 MP, accompagnato da un modulo macro ed uno dedicato alla profondità di campo (in entrambi i casi da 2 MP). Completa il pacchetto una selfie camera da 16 MP.

OPPO Reno 8 Lite 5G – Prezzo e uscita in Italia

Il “nuovo” OPPO Reno 8 Lite 5G debutta nelle colorazioni Cosmic Black e Rainbow Spectrum, al prezzo di 378€ su eBay. Ebbene sì, il dispositivo è atteso in Italia per il 7 giugno 2022 ma nel frattempo ha fatto capolino su eBay, disponibile all'acquisto presso vari rivenditori. Vi lasciamo i link di seguito (se non visualizzate correttamente i box, provate a disattivare AdBlock) e vi segnaliamo che il prezzo in Spagna è di 429€.

