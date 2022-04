OnePlus Nord N20 5G ufficiale: tutto quello che c’è da sapere

Dopo esserci concentrati sulla fascia alta con OnePlus 10 Pro, ma adesso scopriamo ufficialmente il nuovo OnePlus Nord N20 5G. Nell'arco di due anni, l'azienda asiatica ha puntato molto sulla famiglia Nord, come dimostra il lancio di ben 7 modelli. Per non parlare del lancio della PAC-MAN Edition di Nord 2, a dimostrazione di quanto OnePlus punti anche a caratterizzare i suoi mid-range. A rimarcare l'importanza strategia di questa fascia di prezzo ci sono anche le affermazioni del CEO Pete Lau, secondo cui saranno la chiave di volta per conquistare il mercato. E lo dimostrano i dati di vendita impennati proprio da quando esiste la serie Nord.

OnePlus Nord N20 5G ufficiale: tutte le novità

Design e display

All'interno della famiglia Nord, OnePlus Nord N20 5G rappresenta la scelta intermedia fra il maggiore Nord 2 e il minore Nord N200. Tuttavia, lo smartphone appare abbastanza differente dagli smartphone finora introdotti da OnePlus. Il dispositivo adotta linee più spigolose in stile iPhone 13: niente bordi 2.5D per il posteriore, quindi, bensì un retro piatto interrotto unicamente dagli anelli protettivi per la fotocamera. Particolare l'adozione di una doppia finitura sul retro, dove la finitura satinata è interrotta da una banda lucida in basso.

Frontalmente troviamo il solito schermo punch-hole con foro a sinistra ma con una novità, ovvero il passaggio da LCD ad AMOLED. È possibile notare come il sensore ID non sia né posteriore né laterale, bensì integrato nello schermo con tecnologia ottica. Il pannello è da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 409 PPI e refresh rate a 60 Hz. Niente da fare per i 90 Hz così come dell'Alert Slider, che rimane esclusiva dei modelli più pregiati. Il tutto in dimensioni di 159,8 x 73,1 x 7,7 mm.

Hardware e fotocamera

Come prevedibile, l'avanzamento di OnePlus Nord N20 5G riguarda anche l'impianto tecnico. Dallo Snapdragon 690 del Nord N10 passiamo al Qualcomm Snapdragon 695 5G, realizzato con processo produttivo a 6 nm da TSMC. C'è una CPU octa-core Kryo 660 (2 x 2,2 GHz + 6 x 1,7 GHz), GPU Adreno 619, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile via microSD fino a 512 GB. Le caratteristiche tecniche comprendono Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C e ingresso mini-jack, oltre che una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 33W.

Il comparto fotografico di Nord N20 5G sarebbe formato da una tripla fotocamera da 64+2+2 MP con macro e sensore di profondità, abbandonando la grandangolare di OnePlus N10 5G. Davanti, invece, c'è una selfie camera da 16 MP.

Prezzo e data d'uscita

Per il momento, OnePlus Nord N20 5G è stato annunciato per gli USA, con vendite a partire dal 28 aprile a un prezzo non ancora annunciato. Non appena avremo più notizie per l'Italia provvederemo ad aggiornare l'articolo.

