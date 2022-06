Come saranno i top Xiaomi, OPPO e vivo del 2023? Un leak ci dà qualche indizio

Siamo in un periodo dell'anno dove brand come Xiaomi, OPPO e vivo hanno già lanciato i loro smartphone flagship, quindi si può già iniziare a pensare a come potrebbero muoversi per il 2023. Secondo un leak, potrebbero esserci dei capisaldi tra le specifiche tecniche che, sostanzialmente, si possono decisamente ritenere coerenti e noi ve lo spieghiamo di seguito.

Display AMOLED E6, il meglio di Snapdragon e fotocamera super: gli smartphone top gamma Xiaomi, OPPO e vivo del 2023 saranno così

A parlare del prossimo futuro è il leaker Digital Chat Station che, da ormai esperto del settore, ha individuato sostanzialmente i punti chiave degli smartphone flagship per il 2023. Per alcuni potrebbero sembrare scontati, ma è chiaro che questa sensazione nasca dal fatto che, come dice lo stesso insider, si è arrivati ad un picco di tecnologia abbastanza determinato ed il cambio di passo è di difficile fattura.

Si parte dai display con risoluzione QHD+, con refresh rate a 120 Hz e con tecnologia AMOLED E6 LTPO, quindi con Samsung ancora protagonista, mentre per l'hardware interno è facile avere a che fare con il futuro Snapdragon 8 Gen 2. Curioso il fatto che non sia menzionata MediaTek, ma immaginiamo che qualcosa arriverà anche da lì (tutto dipende da come va il 2022, immaginiamo).

Il leaker va poi verso la ricarica e parla di ricariche a 150W ma anche da 100W a singola cella, mentre per la fotocamera l'idea è che si possa avere ancora una fotocamera principale da 50 MP (IMX866?), accompagnata da un periscopio 5x ad alta risoluzione e stabilizzazione ottica full focus a cinque assi per tutti. Infine, chicca non da poco, l'approdo del sensore d'impronte a ultrasuoni, visto spesso e volentieri con vivo.

Insomma, ci prospetta un 2023 negli smartphone dove Xiaomi, OPPO e vivo punteranno su certezze determinate, che puntano però a rendere affidabile un mercato che altrimenti potremmo definire saturo.

