Realme, la serie GT Neo è un successo mondiale: 2 milioni di unità in un anno

Sebbene al nostro mercato, quello Global, mancasse il primo modello, la serie Realme GT Neo ha avuto un successo importante in termini di vendite. Infatti, con il solo GT Neo 2 e ora, passo dopo passo, con GT Neo 3 e presto con il 3T, in un solo anno sono state vendute milioni di unità, segno di affidabilità da parte della serie.

Realme registra vendite di milioni di GT Neo: i segreti del successo

We've sold 2 million GT NEO series globally. #EverythinginNEO pic.twitter.com/FUPSbEEuhL — Francis Wong (@FrancisRealme) June 3, 2022

Cosa rende quindi la serie GT Neo? Facile pensare subito al prezzo, senza dubbio, dato che effettivamente, con i vari sconti, ha permesso di vendere tanti esemplari di questa gamma. Ma in realtà c'è molto di più e sta nella filosofia sui cui si fonda un brand come Realme. Infatti, fornendo una scheda tecnica appetibile per un pubblico giovane, che non necessita per forza di un flagship, ha permesso di farsi preferire a tante alternative.

Realme GT Neo 2 e GT Neo 3, sebbene abbiano chipset differenti, si pongono entrambi in maniera concreta verso le esigenze sia dell'utente base che di quello che punta ad un gaming non estremo ma comunque soddisfacente. Mettiamoci poi anche una batteria piuttosto soddisfacente, un software leggero e pronto all'uso ed ecco che Realme ha creato una serie affidabile e quindi di sicuro impatto.

Insomma, anche da un medio-top gamma come quelli della serie GT Neo il brand sta cogliendo frutti importanti di un lavoro iniziato da pochi anni, ma che lo sta vedendo raccogliere consensi importanti, soprattutto in Europa e in Italia, dove ad oggi è il quinto brand di smartphone.

