Questa nuova funzionalità di YouTube trasforma il vostro smartphone in un telecomando per TV

Con la nuova funzionalità “Connect“, Google vuole trasformare lo smartphone in una sorta di telecomando per TV quando si naviga su YouTube. È la più recente novità proveniente dal colosso di Mountain View, che vuole così cercare di rendere quanto più semplice e immediata possibile l'interazione tra smartphone e TV quando i contenuti presenti su YouTube vengono fruiti dal televisore stesso. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Parliamone insieme!

Grazie a Connect potrete trasformare il vostro smartphone in un telecomando quando vedete YouTube sulla TV

Poiché sempre più persone guardano YouTube sulle loro TV, una sfida che abbiamo dovuto affrontare come team di progettazione è come mantenere l'esperienza semplice, snella e intuitiva, ma anche come portare il meglio di YouTube sulla TV. Oggi siamo lieti di condividere una nuova funzionalità che offre agli spettatori TV un modo diretto per accedere a tutta la potenza di YouTube a portata di mano mentre guardano video dalla TV.

È con queste parole che il team di YouTube presenta la nuova funzionalità “Connect“, disponibile sia per Android che per iOS. Con questa novità, Google vuole trasformare lo smartphone in un vero e proprio telecomando per TV, andando ad abbattere le difficoltà e i limiti d'uso che un reale telecomando per televisore impone quando si vuole interagire con i contenuti YouTube.

Attenzione a non fare confusione, però. La funzionalità in questione, infatti, non serve a trasmettere i video di YouTube dallo smartphone alla TV – in tal caso, è già da molti anni disponibile l'applicazione per vedere YouTube dal proprio televisore di casa. Piuttosto, grazie alla funzionalità “Connect” sarà possibile utilizzare la tastiera dello smartphone per cercare contenuti su YouTube direttamente dalla TV, lasciare un commento, iscriversi a un canale, lasciare un Mi Piace, aggiungere un video alla coda e – insomma – fare tutte quelle cose che avremmo avuto un po' di difficoltà a fare con un normale telecomando per televisore.

Utilizzare la nuova funzionalità, non appena questa sarà disponibile anche per il mercato italiano, è molto semplice. Basta aprire l'app YouTube sullo smartphone e ci verrà chiesto se stiamo guardando YouTube sulla TV. In questo caso, sarà poi sufficiente premere sul tasto “Connetti” per iniziare ad utilizzare lo smartphone come telecomando per TV.

“Connect” è stata lanciata oggi, ma potrebbero volerci giorni o settimane prima che questa nuova funzionalità raggiunga tutti i dispostivi compatibili.

