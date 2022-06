Recensione OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: questo è il OnePlus che NON ti ASPETTI!

Nei giorni scorsi vi ho parlato sui nostri canali del OnePlus Nord 2T 5G in modo entusiasta, descrivendolo con parole di stima ed elogio non solo nei suoi confronti ma anche di quelli dell'azienda che, a mio dire, non sbaglia praticamente un colpo.

Probabilmente mi tocca ricredermi, o almeno parzialmente: insieme al prima citato smartphone e alle cuffie economiche OnePlus Nord Buds, l'azienda ha annunciato anche la seconda generazione del Nord CE 2 che arriva in versione Lite, una mossa utile a intensificare la presenza nella fascia dei dispositivi medio di gamma. Mossa sensata oppure no? Nì, e vi racconto il perchè nelle mie personali opinioni riguardo questo smartphone.

Recensione OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Design e Materiali

Se nella recensione di alcuni giorni fa del Nord 2T di OnePlus ho usato parole estremamente positive in termini di design, materiali e costruzione, questo modello mi ha decisamente entusasiasmato meno, e non voglio nascondervelo. Innanzituttto è grande 164,3 x 75,6 x 8,5mm ed è pesante circa 195 grammi, questo non è di certo un problema dal momento che ocmunque il grip è buono e si riesce ad utilizzare in modo piuttosto comodo con una sola mano.

Cosa non mi ha convinto? Sicuramente il design non è agli stessi livelli a cui OnePlus ci ha abituati: questo Nord CE 2 Lite è realizzato interamente in plastica, incluso il frame laterale e questo si percepisce già al primo tocco. La back cover possiede una finitura opaca al tatto, e questo lo reputo intelligente dal momento che con difficoltà vedrete le vostre impronte sul dispositivo; il corp, poi, è quasi interamente nero opaco se non fosse per una piccola finitura zigrinata nei pressi della fascia superiore in corrispondenza del camera bump, ma nulla di esaltate.

Insomma, definirlo un dispositivo economico sarebbe probabilmente offensivo, ma non aspettatevi dettagli e rifiniture Premium come altri dispositivi realizzati da OnePlus, questo è poco ma sicuro.

La buona notizia, in compenso, è la presenza del jack da 3.5mm per le cuffie nella parte inferiore, accanto allo speaker solo mono e al connettore USB-C per la ricarica; sul lato sinistro l'azienda ha posizionato il bilanciere per la regolazione del volume ed il carrello per le due schede SIM e una MicroSD mentre su quello destro c'è il tasto di accensione che integra il lettore biometrico, che come al solito trovo molto scomodo in questa posizione e poco pratico, oltre ad essere, personalmente, poco preciso al punto da averlo disattivato durante i giorni di utilizzo.

Manca, purtroppo, una certificazione IP contro polvere o acqua, caratteristica fortemente penalizzante se pensiamo ai suoi competitor che ne sono quasi sempre provvisti.

Display

Ho elogiato spesso i pannelli utilizzati da OnePlus sui suoi smartphone e, da che ne ho memoria, questa probabilmente è la prima volta che mi trovo di fronte ad un pannello che, tutto sommato, non mi entusiasma a pieno ma mi convince a sufficienza. Si tratta di uno schermo da 6,59 pollici con risoluzione FullHD, ed una densità di pixel pari a circa 401ppi; dove sta l'inghippo? Probabilmente nella tecnologia del pannello utilizzato, si tratta di un LCD IPS con refresh rate sì fino a 120Hz, ma con dei colori che, tutto sommato, sono piuttosto spenti soprattutto se confrontati con quelli del Nord 2T provato nei giorni precedenti.

Gli angoli di visuale non sono tra i migliori visti a bordo di uno smartphone di OnePlus, così come la luminosità massima del pannello buona in ambienti chiusi e con poca luce, un po' meno se utilizzato all'esterno sotto la luce diretta del sole. Manca la compatibilità con l'HDR e, in linea di massima, i colori risultano poco contrastati rispetto quanto ci si aspetterebbe. Se siete utenti che provenite da uno smartphone con display AMOLED, allora dovreste puntare ad un altro smartphone, diverso è se non conoscete neanche la differenza tra AMOLED e IPS, allora questo display non vi creerà alcun problema. Garantito.

Ultima nota dolente, il trattamento oleofobico. Lo schermo di questo smartphone è una vera e propria calamita per le impronte, ed è quasi inspiegabile, a mio dire, come OnePlus che ha ormai una certa esperienza nel settore, scivoli su piccolezze come questa.

Hardware e Performance

La scelta dell'hardware di questo OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è ricaduta su una architettura di Qualcomm, nello specifico uno Snapdragon 695 5G Octa-Core a 6nm, affiancato da una GPU Adreno 619, 6GB di memoria RAM LPDDR4X e 128GB di storage interno UFS 2.2.

Trattandosi di una versione “Lite”, l'azienda non ha puntato su una scheda tecnica di livello come giusto che sia; la differenza rispetto al modello CE 2, anche in termini di prestazioni c'è, ma non ci voleva un genio per comprenderlo.

Fatto sta che si tratta di un'architettura hardware perfettamente collaudata e ben rodata, motivo per cui negli ultimi mesi l'abbiamo già incontrata spesso a bordo di dispositivi come il Realme 9 5G, il POCO X4 Pro 5G e molti altri smartphone simili nella stessa fascia di prezzo. Come detto e ribadito in quel caso, anche su questo OnePlus Nord CE 2 Lite 5G non si sente la mancanza di un processore di fascia più alta perchè comunque lo Snapdragon 695 si dimena abbastanza bene in quasi tutti i contesti; le temperature vengono gestite bene anche sotto stress ed i consumi della batteria sono nella media, ma mi sarei aspettato qualcosina in più.

La scelta di adottare uno schermo a 120Hz, secondo me, è una trovata molto furba per cercare di compensare lag e microlag presenti, in tutta onestà, all'interno dell'interfaccia di sistema; non è nulla di estremamente grave, sia chiaro, ma per dovere di cronaca è giusto metterlo in evidenza.

La parte gaming, inoltre, non mi ha creato particolari difficoltà: si gioca bene ad un framerate intorno i 60fps anche con giochi più complessi come Call of Duty con il quale ci si può spingere fino a dettagli medi, ma talvolta ci si può imbattere in qualche calo di frame, sappiatelo.

Software

Come al solito l'azienda da il suo meglio a livello software, e l'ho ribadito personalmente nelle recensioni di molti dei dispositivi OnePlus che ho provato di recente. Anche su questo Nord CE 2 Lite 5G troviamo la OxygenOS in versione 12.1 e basata su Android 12 e patch di sicurezza aggiornate nel mese di maggio.

Come al solito l'esperienza d'uso è ottima, e anzi la buona ottimizzazione di questa rom consente allo smartphone di avere prestazioni piuttosto buone e di ridurre al minimo i micro-lag nell'uso di ogni giorno. E' presente anche su questo modello il widget shelf, tramite il quale si può raggiungere una schermata con tutti i widget più utilizzati tra cui il meteo, il contapassi, scorciatoie con le app più usate e via discorrendo.

Fotocamera

Il comparto fotografico di questo Nord CE 2 Lite 5G è affidato ad una lente primaria da 64MP f/1.7 dotata di stabilizzazione elettronica, una secondaria da 2MP f/2.4 utile per la realizzazione degli scatti in modalità ritratto, ed una terza macro da 2MP f/2.4; come avrete intuito, è assente la lente ultra-grandangolare come già visto su alcuni prodotti nella stessa fascia di prezzo.

Se non si fosse capito, diciamo che la scelta di OnePlus non è stata tra le migliori che si potessero fare, ma per fortuna almeno l'obiettivo principale adottato si riesce a salvare; gli scatti che quest'ultimo è in grado di catturare sono decisamente buoni, possiedono un'ottima gamma cromatica e dei buoni dettagli ma forse il confronto non regge se paragoniamo questi scatti a quelli di smartphone nella stessa fascia di prezzo, Realme uno tra tutti.

Quando ci troviamo in modalità notturna e quindi con poca luce è bene fare affidamento, a prescindere, alla modalità notturna che permette di migliorare la situazione, perchè diversamente ci troveremmo di fronte a scatti rumorosi e poco definiti: con la modalità notte, comunque, gli scatti sono decisamente buoni, va detto. Per quanto riguarda la camera macro, come al solito, la sua utilità è davvero molto circoscritta per cui non capisco perchè privare questo smartphone di una lente ultra-wide, se non per motivi commerciali e di marketing.

La lente selfie è da 16MP f/2.0 e possiede una qualità nella media, tutto sommato accettabile; anche l'effetto ritratto è buono anche se, a volte, potrebbe avere qualche difficoltà in alcuni dettagli del volto. La registrazione video, invece, è limitata a 1080p 30fps, solamente sufficiente per la fascia di prezzo.

Autonomia

Sul fronte batteria OnePlus Nord CE 2 Lite 5G arriva con un'unità da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 33W, in grado di ricaricare da 0 a 100% lo smartphone in poco più di un'ora e mezza. Come al solito l'autonomia è buona, lo smartphone ci porta fino a sera senza grosse difficoltà ed anche con uso intenso la batteria non viene particolarmente sollecitata.

Questo OnePlus grazie ad una buona ottimizzazione del software e ad un processore non particolarmente esigente, raggiunge circa le 5 ore di schermo attivo senza alcuna difficoltà.

Prezzo, considerazioni e alternative

Siamo alla resa dei conti: 309€ è la cifra necessaria per portarsi a casa questo nuovo OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, una cifra probabilmente un po' più alta di quello che avrei voluto e che mi sarei aspettato, soprattutto in relazione a quelle che sono le sue performance complessive. Sarò onesto, è uno smartphone che funziona bene in tutti gli scenari (ma d'altronde, nel 2022, praticamente quasi tutti gli smartphone funzionano bene), ma che lascia un po' d'amaro in bocca soprattutto se confrontato a tanti altri smartphone medi di gamma reperibili in commercio.

Per intenderci, per circa 50 euro in più si trova il Nord CE 2 che offre prestazioni superiori, una camera ultra grandangolare ed uno schermo AMOLED oppure, in caso foste interessati a spendere meno, la lineup di smartphone lanciata da Realme ad inizio anno ha già subito un po' di deprezzamento, motivo per cui al momento device come GT Master Edition e Realme 9 5G sono tra i prodotti più acquistati in questa fascia di prezzo.

