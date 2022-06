Xiaomi 12 Ultra svelato… da YouPin: colpo basso dallo store ufficiale!

Sono mesi e mesi che si rincorrono rumor e voci in merito al super flagship di Xiaomi ma ultimamente le novità si sono moltiplicate. Sarà che l'annuncio della partnership con Leica ha scosso un po' tutti, fatto sta che ci si aspetta grandi cose da Xiaomi 12 Ultra. Intanto il dispositivo continua ad essere oggetto di leak sempre più insistenti ma quest'oggi ci ha messo lo zampino perfino YouPin!

Xiaomi 12 Ultra, la cover avvistata su YouPin: una conferma per il design?

Per i meno esperti e i Mi Fan recenti, Xiaomi YouPin è la piattaforma di crowdfunding ufficiale della casa cinese: tutti i prodotti sono approvati dall'azienda e ovviamente essere tra i brand presenti nello store è sinonimo di qualità. Oltre a svolgere operazioni di crowdfunding, il portale funge da e-commerce classico con tantissimi prodotti di molteplici categorie. Dopo questa breve parentesi passiamo ai fatti: Xiaomi 12 Ultra, o meglio la sua cover protettiva, è stato avvistato proprio su YouPin.

Erano già trapelate immagini di custodie dedicate al flagship: spesso i produttori ricevono informazioni in anteprima per poter realizzare gli accessori. Tuttavia stavolta il colpaccio arriva da Xiaomi YouPin, store ufficiale. Non solo viene mostrato il layout della fotocamera, ma il nome commerciale Xiaomi 12 Ultra viene menzionato esplicitamente.

Più che una svista sembra un segnale chiaro: probabilmente manca poco all'annuncio del dispositivo. Probabilmente nelle prossime settimane arriverà la conferma ufficiale e poi la data di presentazione. Nell'attesa, godetevi i render di OnLeaks, un insider tra i più conosciuti e affidabili sulla piazza.

