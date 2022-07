OnePlus 10T, ecco come scatta: tutti i segreti della fotocamera

La compagnia cinese ha confermato in via ufficiale il comparto fotografico di OnePlus 10T, mostrando anche i primi sample foto del primo top di gamma del brand equipaggiato con lo Snapdragon 8+ Gen 1: andiamo a scoprire tutti i dettagli e vedere con i nostri occhi come scatta il nuovo flagship!

OnePlus 10T: pubblicati i primi sample e tutti i dettagli della fotocamera

Per prima cosa OnePlus chiarisce uno dei punti principali: OnePlus 10T non ha una fotocamera Hasselblad e quest'esperienza resterà appannaggio degli utenti in possesso del modello 10 Pro. Il motivo è presto detto: il nuovo arrivato offre un'esperienza al top, con le massime prestazioni, e si è deciso di rinunciare a questa caratteristica della fotocamera per restare in linea con il prezzo scelto (che non è stato ancora rivelato in via ufficiale). Comunque al flagship non mancherà proprio nulla per puntare a scatti di tutto rispetto.

OnePlus 10T è dotato del sensore Sony IMX766 da 50 MP, soluzione di punta già utilizzato a bordo di altri dispositivi del brand proprio in virtù delle sue capacità. Si tratta di un modulo di grandi dimensioni (1/1,56″), supportato dalla stabilizzazione ottica OIS ed elettronica EIS. Presente all'appello il supporto per l'acquisizione a colori a 10 bit, per scatti più accurati, piacevoli e con transizioni più fluide tra ogni colore. Il resto dei sensori comprende un modulo ultra-wide con un'ampiezza di 119.9° ed un obiettivo macro.

Tra le novità software, OnePlus cita il nuovo Image Clarity Engine 2.0 (ICE), che offre un algoritmo aggiornato e consente di acquisire foto più velocemente e con un maggiore livello di dettagli. Quando si preme il pulsante di scatto, lo smartphone cattura subito decine di foto e seleziona automaticamente l'immagine migliore. Ci saranno miglioramenti anche per l'HDR sfruttando gli algoritmi HDR 5.0 e TurboRAW. Per dare un'occhiata agli altri sample, visitate la pagina del sito ufficiale presente in fonte!

Il nuovo OnePlus 10T e la OxygenOS 13 debutteranno il prossimo 3 agosto: se siete curiosi di saperne di più sul prossimo top di gamma del brand, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

