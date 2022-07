Honor Choice Earbuds X3 e X3i ufficiali: un corposo upgrade ad un super prezzo

La gamma Honor Choice ha sempre regalato prodotti di buon livello, ma sulle cuffie TWS ha sempre fatto centro e le Earbuds X3 e X3i ne sono un esempio. Il brand ha infatti compiuto un salto di qualità importante per la serie prodotta in collaborazione con Moechen, che dunque continua un sodalizio forte.

Honor Choice Earbuds X3 e X3i: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Se partiamo dal design, sia le Earbuds X3 che le X3i si presentano con un form factor in-ear, ispirate dalle cugine Earbuds 3 Pro, ma anche con dei driver abbastanza ampi da 10 e 12 mm. proseguendo, la differenza tra i due modelli sta nella cancellazione del rumore. Le X3 ne sono dotate con una riduzione fino a 40 dB, mentre le X3i ne sono sprovviste ma sono dotate di un sistema ENC.

Grande novità presente nelle Honor Choice Earbuds X3 è la presenza di un chip Qualcomm che porta aptX e cVc 8.0, ma resta il Bluetooth 5.2, mentre nelle X3i troviamo il Bluetooth 5.3. Per entrambe è presente la connessione a due dispositivi contemporaneamente. Infine, per la batteria, abbiamo un'autonomia massima di 36 ore per le X3 e di 28 ore per le X3i.

Prezzo e disponibilità

Le nuove Honor Choice Earbuds X3 e X3i arrivano nel mercato cinese a prezzi molto invitanti: infatti, i prezzi partono da circa 19€ (129 yuan) che è quello per X3i, mentre non è noto il prezzo delle X3, che arriveranno in secondo momento. Così come le altre prodotte da Moechen, non è escluso vedere nel nostro mercato la versione internazionale di queste cuffie, ma bisognerà attendere un po'.

