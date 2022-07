La macchina per il ghiaccio BlitzWolf sarà l’anima delle tue feste in spiaggia!

Avete sempre desiderato una macchina per il ghiaccio per rinfrescare ogni vostra bevanda? O magari state pensando ad una festa in spiaggia? Quali che siano le vostre esigenze estive, la macchina per il ghiaccio BlitzWolf non vi deluderà, specialmente se in super offerta con codice sconto a meno di 100€ (con tanto di spedizione dall'Europa)!

BlitzWolf presenta la macchina per il ghiaccio BlitzHome BH-IM2, perfetta per le feste estive!

La nuova macchina per il ghiaccio targata BlitzWolf (tramite il suo brand BlitzHome, dedicato agli accessori tech per la casa) è una manna dal cielo per feste estive, anche in spiaggia. Non si tratta di una soluzione a batteria – ovviamente, vista la potenza che richiede – ma se avete dalla vostra un generatore portatile o la possibilità di sfruttare la corrente… il vostro party in spiaggia sarà indimenticabile! BlitzHome BH-IM2 è in grado di creare al volo una valanga di cubetti: gli bastano tra i 7 e i 15 minuti per 9 unità ed è dotato di una comoda funzione di autopulizia. Frontalmente abbiamo un display touch con i comandi e ovviamente è semplicissima da utilizzare!

BlitzHome BH-IM2 è la nuova macchina per il ghiaccio BlitzWolf e debutta in offerta su Banggood con codice sconto e spedizione dall'Europa: di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

N.B. – Per ottenere il prezzo indicato è necessario anche riscattare il coupon -10$ tramite questo link!

