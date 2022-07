Redmi K50S Pro abbasserà ancora il prezzo di Snap 8+ Gen 1?

Sebbene non ci sia ancora una data di uscita in merito, la serie Redmi K50S è entrata nell'immaginario del web con le prime conferme del brand, mentre stavolta si parla del possibile prezzo. Infatti, sembra che la costola di Xiaomi possa portare un Redmi K50S Pro con Snap 8+ Gen 1 ad un prezzo piuttosto competitivo, se non addirittura il più economico.

Redmi K50S Pro avrà un prezzo più basso di Nubia Z40S Pro? Un leak lo suggerisce

A parlare dell'eventualità di prezzo del prossimo flagship Redmi è stato Digital Chat Station, che ha spiegato come il mese prossimo, cioè quello entrante di agosto 2022, vedrà il lancio di uno smartphone che abbatterà ulteriormente il prezzo dei dispositivi dotati di Snapdragon 8+ Gen 1.

Infatti, egli spiega che la versione da 12/256 GB del possibile K50S Pro potrebbe costare circa 536€ (3.699 yuan), cioè quanto costa la versione 8/256 GB di rivali come Nubia Z40s Pro e Realme GT 2 Master Explorer. Dunque, la versione di partenza da 8/128 GB non è affatto escluso possa costare addirittura circa 434€ (2.999 yuan), che lo renderebbe il più economico su piazza per quanto riguarda l'ultimo campione di Qualcomm.

Insomma, se tutto va come dice il leak, ad agosto vedremo l'ennesima giocata di mercato da parte di una Redmi in enorme crescita in termini di dispositivi, come ha già dimostrato la serie K50 che ha visto un dominio MediaTek ma anche picchi importanti con Snapdragon 8 Gen 1 per la versione Gaming. Bisognerà capire ora se il modello base troverà effettivamente MediaTek Dimensity 9000+, ma questa è un'altra storia.

