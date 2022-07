Recensione Longer RAY5 10W: l’incisore laser raddoppia, ancora più potente e preciso

Torniamo nuovamente a parlare di Longer a distanza di diversi mesi e lo facciamo con un prodotto che i nostri utenti già conosceranno, ma soltanto in parte. Lo scorso febbraio, infatti, vi abbiamo portato la recensione della Longer RAY5 che arriva oggi sotto una nuova veste, la Longer RAY5 10W. Come potrete immaginare, a cambiare è la potenza dell'incisore, che passa dai 5W ai 10W, ma non è l'unica sorpresa. La nuova RAY5 10W avrà passato i nostri test? Ci ha convinto? Scopriamolo insieme, nel nostro test.

Unboxing

La confezione della Longer RAY5 10W non si discosta particolarmente dal classico packaging trovato per gli incisori. All'interno del box di vendita troviamo l'incisore non ancora assemblato, occhiali per ripararsi dalla luce emessa, alimentatore e display da applicare alla struttura dell'incisore.

Nonostante l'incisore laser arrivi completamente smontato, comporlo è risultato abbastanza semplice. All'interno della confezione, infatti, troviamo tutte le viti e le chiavi a brugola di riferimento per montarlo, in buona sostanza si tratterà di assemblare asse X ed asse Y, connettere l'incisore tramite il PIN presente sulla barra orizzontale ed il gioco è fatto.

Design e caratteristiche – Longer RAY5 10W

In termini di design non c'è tantissimo da raccontare. L'incisore Longer RAY5 10W è – in sostanza – praticamente identico al predecessore che, a sua volta, richiama l'inevitabile design adottato da tutti gli incisori laser. In questo senso è importante sottolineare l'ampia area di incisione, da 40×40 cm. Chiaramente, come avrete intuito, la particolarità di questo prodotto sta nella presenza del display da 3.5″ che offre diverse funzionalità: dalla possibilità di calibrare l'incisore a quella di poter intervenire in tempo reale sulla stampa, potendo modificare la potenza erogata e la velocità di incisione.

Come anticipato, però, la vera novità di questo incisore sta proprio nel modulo laser che passa dai 5W ai 10W. In termini pratici, questo upgrade consiste nella possibilità di erogare più potenza al momento dell'utilizzo che si traduce a sua volta nella capacità di effettuare tagli più profondi. L'incisore che abbiamo testato, infatti, permette di forare legno compresso fino a 2 cm e superfici acriliche fino a 3 cm.

Oltre alla potenza, il nuovo modulo laser porta con se anche un'altra novità che – forse – sarà più apprezzata da tutti gli utenti che intenderanno incidere piuttosto che effettuare tagli. Stiamo parlando della riduzione del raggio laser emesso, che vanta uno spessore di 0,06mm2 rispetto alla maggior parte dei competitor che si fermano a 0,008mm2. Ma in pratica, cosa vuol dire questo? Che il Longer RAY5 10W offre tagli ed incisioni estremamente accurati, anche sfruttando il massimo della potenza su superfici non idonee. Un esempio è dato dall'immagine presente in alto: nonostante abbia impostato la potenza al 100% (decisamente troppo per il legno lavorato) le linee effettuate dall'incisione sono sempre precise e non sbavate.

Inoltre, c'è da sottolineare una particolarità che farà felice sopratutto i poco avvezzi al settore. Il Longer RAY5 10W offre un sistema automatico di protezione. Nel caso in cui l'oggetto inciso vada a fuoco o produca troppo fumo, l'incisore si fermerà automaticamente. Potrebbe sembrare una misura poco utile, però non è difficile che – essendo alle prime armi – potreste impostare una potenza troppo elevata rispetto al materiale scelto.

Ecco tutte le specifiche tecniche della Longer RAY5 10W:

Potenza laser: 10 W;

Dimensioni incisione: 400 x 400 mm;

Lunghezza d'onda: 450-460 nm;

Peso prodotto: 4,75 kg;

Dimensioni prodotto: 61 x 67 x 20 cm;

Punto focale: 0,06- x 0,06 mm;

Volt/Corrente di ingresso: 12v-5A;

Velocità della ventola: 8000 RPM;

Metodo di trasmissione dei dati: connessione USB, WiFi e microSD.

Esperienza d'uso

Partiamo subito col dire che, qualsiasi tipo di incisore utilizziate, su qualsiasi materiale, è consigliabile spostarsi in luoghi aperti o ventilati. Dopo questa piccola premessa che vi salverà dall'affumicare casa, passiamo all'utilizzo vero e proprio: non importa che siate poco esperti, l'utilizzo della Longer RAY5 10W è davvero semplice ed intuitivo.

Per iniziare a lavorare sui progetti di stampa potrete appoggiarvi a due programmi: GRBL Laser, disponibile soltanto per Windows, e Lightburn presente per Windows e MacOS. Mentre il primo è completamente gratuito, il secondo – dopo un mese di prova – sarà accessibile soltanto tramite abbonamento a pagamento.

Per l'occasione ci siamo quindi affidati a GRBL Laser. Tramite questo software intuitivo sarà possibile caricare l'immagine da incidere e calibrare tutti i rispettivi parametri: intensità, dimensioni, velocità di incisione ed accuratezza dell'immagine. Proprio come anticipato sarà davvero semplice impostare tutti questi parametri. Nei vari passaggi che vi porteranno all'elaborazione del file, infatti, andrete a compilare automaticamente le singole voci.

A sua volta, l'incisore, supporta diverse modalità di collegamento: cablata al computer, tramite scheda Micro SD (dovrete caricare il file e poi inserirla nell'incisore) e – novità per il settore – connessione Wi-Fi. Una volta scelto il file e trasposto sull'incisore, non dovrete far altro che avviare il processo d'incisione. In questa fase avrete libera scelta sul processo, potendone controllare velocità, potenza e – all'occorrenza – potrete anche interromperlo.

Prezzo e considerazioni

È arrivato il momento di trarre le conclusioni su quanto detto fin'ora. Sicuramente il Longer RAY5 10W non è un incisore entry-level, visto anche il prezzo d'acquisto, in scontro grazie al nostro coupon a 421€. Insomma, se siete consapevoli di voler acquistare un buon prodotto, funzionale e performante, sicuramente potrete prendere in considerazione questo Longer. Come precisato in diversi punti, infatti, ci troviamo di fronte ad un prodotto al di sopra della media, sia per lo spazio d'incisione (40×40 cm) che per il laser estremamente preciso e potente.

Inoltre, non è da sottovalutare l'assistenza post vendita offerta dall'azienda, con la possibilità di rendere il prodotto difettoso entro 7 giorni e di sostituzione entro 30. A questa possibilità “estrema” Longer accompagna anche un'assistenza per qualsiasi problema attiva 24×7.

N.B. Se non visualizzi il box per l'acquisto disattiva AD Block.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il