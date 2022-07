Recensione FAFREES KRE 27.5: la eMTB economica con batteria invisibile e totalmente legale

Su una cosa ormai non abbiamo più dubbi: il mondo delle biciclette elettriche è ormai pieno zeppo di alternative, adatte a tutte le esigenze e – soprattutto – a tutte le tasche. E sono sempre di più le persone che decidono di acquistare una bici a pedalata assistita, non solo per evitare il traffico cittadino ma anche per fare sport ed attività all'aperto, magari in montagna o in zone extraurbane. Ed ecco, la FAFREES KRE 27.5 è uno di quei modelli che si rivolge proprio a queste persone: è una mountain bile elettrica piuttosto economica, con caratteristiche che la rendono totalmente legale in Italia e perfetta per chi ha voglia di praticare percorrenze miste, nelle quali andare su asfalto e su sterrato leggero.

Il motore è da 250w, ha una forcella anteriore ammortizzata ed integra una batteria nella canna centrale che, seppure sia rimovibile, diventa praticamente invisibile. Il prezzo? Sotto i mille euro, e tramite il box che trovate in basso potreste anche acquistarla in sconto usufruendo di un nostro coupon.

Recensione FAFREES KRE 27.5: mountain bike elettrica legale a meno di 1000 euro

Scheda tecnica

Potenza motore: 250W (versione europea);

250W (versione europea); Velocità massima: limitata a 25 km/h;

limitata a 25 km/h; Batteria: rimovibile da 36v e 10,4 Ah;

rimovibile da 36v e 10,4 Ah; Pneumatici: 27,5×2,35 pollici;

27,5×2,35 pollici; Due modalità di guida;

modalità di guida; Luce anteriore : LED;

: LED; Telaio : lega d'alluminio;

: lega d'alluminio; Peso bici : 21.7 kg;

: 21.7 kg; Peso supportato: 120 Kg;

120 Kg; Freno a disco : anteriore/posteriore meccanici;

: anteriore/posteriore meccanici; Dimensioni da aperta: 178 x 69 x 114 cm;

178 x 69 x 114 cm; Dimensioni da chiusa: non è pieghevole.

Design e materiali

Se si prendesse come punto di riferimento la stragrande maggioranza delle mountain bike elettriche cinesi, il design della FAFREES KRE 27.5 potrebbe lasciare un po' spiazzati perché è molto distante dalla media di questo mercato. Il telaio è in lega d'alluminio, ha linee bombate e molto eleganti e, tutto sommato, il suo aspetto non fa neppure pensare che si stia osservando una bici elettrica. E questo è possibile anche grazie alla batteria che è stata perfettamente integrata nella struttura che, se non fosse per una colorazione diversa e la presenza di alcuni led di stato, è quasi invisibile.

Ma questo aspetto ha un costo: la FAFREES KRE 27.5 non è una mountain bike elettrica pieghevole, anche se il trasporto potrebbe essere agevolato dal fatto che la ruota anteriore si può smontare grazie ad un meccanismo molto semplice ed immediato.

Il sistema di ammonizzazione è unico, è posizionato anteriormente ed è composto da due forcelle che è possibile regolare con lo stesso metodo che abbiamo visto in praticamente tutte le altre bici dell'azienda. E sì, anche se avrei preferito che quelli di Farfrees avessero integrato un sistema di ammortizzazione in più, posto sulla parte posteriore del telaio, devo amettere che la dimensione (soprattutto la larghezza) dei pneumatici che sono da 27,5 x 1,95 pollici, tende a gestire piuttosto bene gli urti e le vibrazioni. Vero è però, che con una forcella posteriore sarebbe stata tutta un'altra storia.

Tutto sommato quindi, la FAFREES KRE 27.5 è una bici che sull'asfalto di buona qualità va una bellezza, ma che in città come Avellino (le cui strade sono un campo minato) la presenza di un fondo stradale poco uniforme e di buche, potrebbe diventare piuttosto fastidiosa.

Pesa poi poco meno di 22 Kg ed è grande 178 x 69 x 114 cm, il che vuol dire che qualora si avesse un'auto piccola, questa eMTB non entrerebbe nel portabagagli neppure senza la ruota anteriore e sarà necessario utilizzare un supporto apposito per trasportarla esternamente. Ciò che mi ha colpito però è la solidità del telaio: date le linee piuttosto morbide potrebbe sembrare una bici poco resistente, ma devo ammettere che da questo punto di vista quelli di Farfrees hanno fatto davvero un ottimo lavoro.

Il pacco batteria è estraibile, e si nota solo perché è realizzato con una colorazione nera: per estrarlo è necessario utilizzare la chiave che si trova nella confezione, in questo modo lo si potrà ricaricare in maniera del tutto indipendente dalla bicicletta.

Sul manubrio però c'è forse uno dei compromessi più grandi di questo modello: il computer di bordo. Sia chiaro, si tratta di un display che anche in condizioni di luce diretta è ben visibile, ma a mio parere è troppo piccolo ed esteticamente non è poi il massimo: integra tre tasti con i quali accendere e spegnere il sistema, e gestire le modalità di pedalata assistita.

Motore e cambio

Out of the box la FAFREES KRE 27.5 arriva con un motore brushless limitato a 250w ed in grado di garantire una velocità massima di 25 Km/h. Numeri in regola con le vigenti normative, che è però possibile sbloccare portando la velocità massima a circa 35 Km/h. E udite udite: questa bicicletta non è dotata di alcun acceleratore, quindi è totalmente conforme alle normative vigenti in Italia.

E nonostante la batteria sia da 10.4 Ah e 36V, il motore da 380 giri al minuto garantisce alla FAFREES KRE 27.5 un'ottima spinta, anche in salita, e la possibilità di supportare un peso massimo che arriva fino a 120 Kg. E non è male, considerando il peso della sua struttura: ci sono poi due modalità di funzionamento, una “tradizionale” che garantisce un'assistenza che si adatta alla stragrande maggioranza delle persone, ed una “fitness” con la quale si potrà utilizzare la FAFREES KRE 27.5 per i propri allenamenti. Il mio consiglio, se ci si vuole divertire davvero, è di utilizzarle entrambe in modalità alternata.

Insomma, il motore della FAFREES KRE 27.5 rende questa mountain bike elettrica più che buona per la città, ma garantisce anche ore di divertimento in montagna o sugli sterrati con salite piuttosto ripide, grazie ad una presenza costante dell'assistenza elettrica.

Per quanto riguarda il cambio ed i freni però, l'azienda avrebbe potuto osare di più. Il cambio è un precisissimo Shimano, sempre veloce e fluido nei cambi e che può essere controllato tramite il tipico selettore a scatto posizionato sul manubrio, ma i 7 rapporti sono forse un po' troppo limitanti: su una eMTB io mi aspetterei sempre di trovare almeno 9 rapporti, in modo da poter avere una scelta più ampia in base alle condizioni di percorrenza.

Anche i freni me li sarei aspettati diversi, ma va detto che probabilmente questa scelta è stata dettata dal fatto che la FAFREES KRE 27.5 è una delle mountain bike elettriche più economiche (e belle) del mercato. Il sistema frenante è affidato a due freni a disco da 160mm di buona qualità, che però sono di tipo meccanico: su una bici di questa qualità avrei preferito un sistema frenante di tipo idraulico, va precisato però che nonostante non sia così, la FAFREES KRE 27.5 garantisce frenate decise e sicure.

Prova su strada

Per quanto riguarda la prova su strada, veniamo subito al punto: io non sono un fan delle biciclette elettriche con ruote troppo sottili, proprio perché nella città in cui vivo ho la necessità di un buon sistema di ammortizzazione degli urti e delle vibrazioni. Per questo non ero molto convinto circa la guidabilità della FAFREES KRE 27.5 dalle mie parti. In realtà però, già dopo qualche metro mi sono dovuto ricredere: è una bicicletta elettrica silenziosa, maneggevole e ben bilanciata, ha un motore potente il giusto ed un buon sistema di assorbimento degli urti anteriore e i cinque livelli di assistenza alla pedalata si adattano praticamente a tutte le necessità di guida. In più troviamo la funzione di Walk Assist per quando bisogna spingere la bici a piedi.

Posteriormente però sono dell'idea che l'azienda avrebbe potuto fare meglio quantomeno, e ripeto, utilizzando un sellino ammortizzato piuttosto che uno di tipo standard che è sì comodo, ma potrebbe risultare piuttosto duro. Detto questo, mi piacciono molto l'ergonomia del telaio e le ruote, anche se non sono grandi, fanno il massimo nelle loro possibilità nell'assorbimento degli urti.

Autonomia della batteria

Ottimo lavoro per quanto riguarda l'autonomia della batteria. La FAFREES KRE 27.5 utilizza un pacco batterie da 10.4 Ah a 36v, che è in grado di garantire un'autonomia prossima ai 100 Km con la minima pedalata assistita. Ottime anche le performance qualora si volesse andare con la massima assistenza: nei miei test sono riuscito a superare di poco i 50 Km di autonomia, un traguardo niente male, soprattutto considerando i tantissimi saliscendi presenti ad Avellino.

La ricarica però, continua ad essere piuttosto lenta: con il caricabatterie da che esce in confezione, saranno necessarie circa 5 ore per passare dallo 0% al 100%.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo ufficiale della FAFREES KRE 27.5 è di 1299 euro ma, tramite il box in basso, potreste acquistarla in sconto: grazie ai nostri coupon, su Amazon la pagherete 879,00 euro, mentre sul sito ufficiale dell'azienda 849,00 euro. E con questi prezzi e questa qualità, la FAFREES KRE 27.5 ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo punto di riferimento del settore delle mountain bike elettriche a meno di 1000 euro. Perché per acquistare un modello con questo design e questa qualità, bisognerebbe spendere cifre ben superiori, e poi è affidabile, ha un ottimo motore, l'integrazione della batteria è perfetta ed è davvero divertente da guidare.

In soldoni, anche se ha inevitabilmente alcuni compromessi, la FAFREES KRE 27.5 è in generale tra le mie bici elettriche preferite: l'azienda non solo è stata molto brava a contenere il prezzo di vendita, ma soprattuto è stata eccellente nello studio del design. In questa fascia di prezzo, è praticamente impossibile trovare una mountain bike elettrica come questa KRE.





