Cerchi un tablet 4G “da maltrattare”? Ecco la soluzione, a 130€ e con Android 12

Man mano che i tablet stanno riprendendo piede sono disponibili tante opzioni tra cui scegliere. Tuttavia in alcuni casi è bene puntare ad una soluzione low budget: perché spendere 300€ o più per un terminale “da maltrattare”, da portare in giro senza custodia o magari a farci da coperta dopo una sessione di binge watching a letto? Meglio puntare su un tablet più economico, magari con il supporto al 4G (per la massima utilità portandolo in giro): ecco che HEADWOLF WPad 1 viene in nostro soccorso e lo fa ad un prezzo davvero stracciato!

HEADWOLF WPad 1: tutto suo nuovo tablet 4G low budget

Dopo il modello FPad 1, arriva una nuova soluzione low budget del brand cinese. Questa volta si tratta di HEADWOLF WPad 1, tablet 4G che prova ad alzare il tiro con specifiche leggermente migliori ed Android 12 a bordo. Il nuovo dispositivo della compagnia è dotato di un display IPS da 10.1″ con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel), accompagnato da una selfie camera da 8 MP.

Il cuore del terminale è il chipset Helio P22, octa-core economico targato MediaTek (che conosciamo già da tempo), supportato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Completano il quadro una batteria da 6.600 mAh (ricaricabile tramite Type-C), Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS ed un ingresso da 3.5 mm per le cuffie.

Il nuovo tablet 4G da battaglia HEADWOLF WPad 1 è l'ideale per chi cerca una tablet da maltrattare senza rimorsi oppure per i più piccoli: il dispositivo è acquistabile su Banggood in offerta lancio a 130€. Se siete interessati, affrettatevi perché la cifra salirà progressivamente in base al numero degli ordini. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

