HEADWOLF FPad1 ti segue al mare ed in montagna: il tuo nuovo tablet 4G “da battaglia”!

Estate significa soprattutto vacanze, che siamo al mare o in montagna. Puntuale come ogni anno, ecco che è arrivato il momento di pensare ad un tablet da battaglia, un dispositivo da portare in spiaggia e maltrattare a più non posso (senza troppi pensieri). State cercando una soluzione di questo tipo e magari puntate anche alla connettività LTE? Allora HEADWOLF FPad1 è il nuovo tablet Android che fa al caso vostro: compatto, leggero e dotato del supporto al 4G!

HEADWOLF FPad1: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo tablet 4G

Il look del piccolo terminale è semplice ed essenziale e punta al massimo del risparmio: niente fronzoli, una singola fotocamera (5 MP) con flash LED, un modulo selfie per le videochiamate (5 MP) ed un display da 8″ HD (1280 x 800 pixel). Il tutto in un corpo del peso di 320 grammi, più che accettabile per un dispositivo di questa fascia. Il cuore del terminale è il chipset Unisoc T310, soluzione low budget supportata da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD).

La batteria è un'unità da 4.000 mAh con ricarica tramite Type-C. Presente all'appello anche il GPS: in questo modo il tablet può essere utilizzato senza problemi come un navigatore durante i vostri viaggi. Ovviamente il pezzo forte è la connettività 4G, tramite slot SIM: in questo modo è possibile utilizzare internet in ogni momento, guardare serie TV e video su YouTube in spiaggia senza alcuna limitazione. Completano il quadro il Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band e Android 11 lato software.

Il nuovo tablet 4G HEADWOLF FPad1 ha debuttato di certe su Banggood a meno di 100€: il dispositivo è in offerta lancio a soli 94€ ma si tratta di una promo dedicate ad un numero limitato di unità. Quindi, se siete interessati, conviene dare un'occhiata alla pagina del prodotto che trovate di seguito. Se non riuscite a visualizzare correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Se puntate ad una soluzione alternativa, il nuovo BMAX costa meno di 90€ (ma non ha la connessione 4G).

Siete ancora alla ricerca di sconti? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato a Banggood, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

