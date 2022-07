Lancio di Moto RAZR 2022 posticipato? Tutta “colpa” di Samsung e OPPO

Sono trascorsi due anni dal lancio del primo Motorola RAZR 5G. Sappiamo che il brand sta lavorando ad una nuova generazione dell'iconico smartphone a conchiglia, e sappiamo anche che questo offrirà alcune delle più recenti tecnologie ad un prezzo piuttosto competitivo. La domanda da porci, dunque, in realtà è: quando verrà lanciato il nuovo Moto RAZR (2022)?

Il lancio di Moto RAZR (2022) potrebbe essere stato posticipato a causa di Samsung e OPPO

Quando verrà lanciato il nuovo Moto RAZR (2022)? Bella domanda. In realtà, ad oggi, non si ha ancora una data ufficiale, né tantomeno il produttore ha riferito qualcosa a riguardo. Quello che sappiamo, però, è che almeno fino a qualche ora si credeva che Motorola potesse lanciare il nuovo smartphone pieghevole il 22 luglio. Non una data a caso, quanto una giornata che vedrà già il debutto della nuova interfaccia MyOS 4.0.

A quanto pare, però, anche quell'idea è andata in frantumi. Stando a quanto riportato da alcune fonti, Motorola avrebbe posticipato il lancio di Moto RAZR (2022) per poter meglio competere con altri pieghevoli, ovvero il Samsung Galaxy Z Flip 4 e il presunto smartphone a conchiglia di OPPO. Mentre di OPPO non si ha ancora una data di lancio, il debutto del nuovo pieghevole del produttore coreano è invece previsto per il 10 agosto, per poi essere disponibile all'acquisto nelle settimane successive, probabilmente il 26 agosto.

Si pensa, dunque, che il lancio di Moto RAZR (2022) possa esser stato posticipato ad agosto o a settembre. Al momento, tuttavia, non si hanno ancora informazioni ufficiali, per cui non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il