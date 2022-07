Moto RAZR 2022: il punto della situazione sul pieghevole

Dopo aver atteso praticamente due anni, Motorola ha deciso di portare sul mercato un nuovo Moto RAZR, aggiornando il pieghevole alla versione 2022. Il brand porterà il suo iconico smartphone a conchiglia con specifiche tecniche di ottimo livello, che però lascerebbe mantenere un prezzo abbastanza competitivo.

Moto RAZR 2022: tutto ciò che sappiamo ad oggi

Design e display

Quello che molti hanno chiamato, fino a conferma ufficiale, Moto RAZR 3 ed ora è semplicemente RAZR 2022, trova un restyling che, seppur leggero, ci fa capire che si abbia voluto puntare sul salto di qualità piuttosto che sulla continuità. Il design resta sostanzialmente non lontano da quello precedente, ma abbiamo un più ampio display esterno ed un bumper fotocamera con due sensori.

Parlando proprio di display, cosa aspettarsi? Ad oggi, le indiscrezioni ci riportano un possibile pannello AMOLED a 120 Hz, ma non conosciamo eventuale diagonale. Anche per il display esterno non conosciamo la diagonale, ma il brand ha fatto già vedere che sarà più ampio e funzionale rispetto ai modelli precedenti.

Caratteristiche, specifiche tecniche e fotocamera

Il nuovo Moto RAZR 2022 troverà a muoverlo lo Snapdragon 8+ Gen 1, diventando probabilmente (salvo essere presentato dopo il 10 agosto 2022, quindi dopo i Samsung) il primo pieghevole dotato dell'ultimo chipset di Qualcomm. L'upgrade è vistoso, anche in performance e si spera anche nei consumi. Altro dettaglio interessante è per la batteria, che sembra essere un modulo da 3.200 mAh (possibile in quanto nell'invito c'era questo dato), quindi comunque un ottimo upgrade rispetto ai 2.800 mAh del precedente. Il brand ha poi parlato di un comparto audio stereo e soprattutto di un motore della vibrazione molto interessante. Passando alla fotocamera, l'unico indizio è che il sensore principale potrebbe essere da 50 MP, come indica sempre un altro indizio dall'invito ufficiale.

Moto RAZR 2022 – Prezzo e data di uscita

Il nuovo RAZR, ad oggi, non ha una data di uscita, ma non sembra troppo lontano. La giornata da cerchiare in rosso, al momento, sembra essere il 22 luglio 2022, dove il brand svelerà la nuova interfaccia MyOS 4.0, che potrebbe debuttare sia su questo che sul Moto Edge 30 Ultra. Molto probabile che questo smartphone veda poi una distribuzione Global, quindi possiamo aspettarcelo anche in Italia.

