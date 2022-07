Google Pixel 6a e gli auricolari Pixel Buds Pro sono disponibili in Italia

Al Google I/O di quest'anno, il produttore statunitense ha alzato il sipario su Google Pixel 6a, il nuovo membro della sua gamma di smartphone, e sugli auricolari TWS top Pixel Buds Pro. Ora entrambi i dispositivi sono finalmente disponibili in Italia: andiamo a scoprire tutti i dettagli, prezzi e promozioni!

Google Pixel 6a e Pixel Buds Pro arrivano in Italia, su Amazon e nello store ufficiale

Lo scopo di Google Pixel 6a è semplicissimo: offrire un telefono di qualità superiore, ad un prezzo più accessibile. E infatti il nuovo arrivato della gamma è dotato del processore Tensor, lo stesso cervello che alimenta l'intera generazione di telefoni Pixel 6. Si tratta di una novità non da poco, utile anche per sfruttare funzionalità aggiuntive. Ad esempio, la Traduzione dal vivo è disponibile anche in aree dove la ricezione non è disponibile: questo perché l'elaborazione avviene direttamente sul dispositivo, senza alcun bisogno della rete.

Inoltre lo smartphone è dotato della stessa architettura di sicurezza dei Pixel di punta, tra cui il modulo Titan M2 e diversi livelli di protezione hardware. Google ha assicurato cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, proprio come per i fratelli maggiori Pixel 6 e 6 Pro.

Volete conoscere tutti i dettagli del nuovo Pixel 6a? Allora date un'occhiata all'approfondimento dedicato all'evento di maggio!

Sia Google Pixel 6a che i nuovi auricolari Pixel Buds Pro sono disponibili in Italia: sono attivi i preordini sia sul sito ufficiale che su Amazon, mentre le vendite vere e proprie partiranno dal 28 luglio. Per quanto riguarda il nuovo mid-range con Tensor Pixel 6a, il prezzo è di 459€; gli auricolari TWS premium di Google vengono proposti invece a 219€.

Ovviamente non poteva mancare una promo dedicata: chi preordina da oggi al 28 luglio il nuovo smartphone riceverà un paio di Pixel Buds A-Series in regalo; la promozione è valida sia per gli acquisti tramite Google Store che attraverso Amazon. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

