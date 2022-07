Quando uscirà la nuova MIUI 14?

La compagnia di Lei Jun ha fatto dei passi avanti importanti nelle ultime settimane: il debutto della serie 12S sancisce l'entrata in gioco di Leica, un miglioramento non da poco per quanto riguarda il comparto fotografico degli attuali e futuri flagship del brand. Ed ora cominciano a fare capolino le prime indiscrezioni in merito alla futura UI. Le raccogliamo in questo articolo e proviamo a tracciare un percorso per rispondere alle domande fondamentali: quando uscirà la MIUI 14 e cosa ci sarà di nuovo? Bando alle ciance, passiamo subito al sodo con tutte le novità!

MIUI 14: quando arriva il nuovo aggiornamento e cosa c'è di nuovo

Il team di Xiaomiui è sicuramente il più attivo quando si parla di scovare novità in merito ai futuri dispositivi e major update del brand. A questo giro si parte finalmente con le prime indiscrezioni in merito alla prossima versione dell'interfaccia proprietaria di Xiaomi, la MIUI 14. Il primissimo avvistamento arriva direttamente dal codice di una delle applicazioni di sistema: si evince chiaramente il riferimento alla prossima build. Fondamentalmente la compagnia cinese sta cominciando ad aggiornare le app di sistema per prepararle all'arrivo della futura UI. Nulla di trascendentale, ma si tratta pur sempre del primo riferimento alla MIUI 14.

Tra parentesi, scopriamo un altro dettaglio importante: i nomi in codice nuwa e fuxi, che dovrebbero fare riferimento a Xiaomi 13 e 13 Pro (tra l'altro, già protagonisti di alcuni leak).

Quando uscirà la MIUI 14 China e Global?

Dopo questa brevissima anteprima è tempo di pensare al debutto della prossima UI. Se vi state chiedendo quando uscirà la MIUI 14 in versione China, abbiamo due ipotesi. La prima è quella più scontata: a novembre (o comunque entro fine anno) ci sarà il lancio della serie Xiaomi 13 e in quell'occasione non potrà mancare la presentazione della MIUI 14.

Tuttavia il team di Xiaomiui avanza un'altra ipotesi molto interessante: il 16 agosto saranno passati esattamente 12 anni dal lancio della prima versione della MIUI. Un'occasione ghiotta per festeggiare e magari presentare al mondo il futuro dell'UI di Xiaomi.

Le novità della futura interfaccia

Parlare delle novità della MIUI 14 – purtroppo – è prematuro. Non ci sono ancora indiscrezioni “serie” e al momento i leak sono risicati. La stessa casa cinese è ancora al lavoro sull'interfaccia ed è chiaro che ci vorrà ancora un po' prima di scoprire qualcosa di nuovo.

Tutto sulla MIUI 13

Di seguito trovate tutti i nostri approfondimenti dedicati all'attuale MIUI 13 di Xiaomi: l'elenco delle funzioni e degli smartphone supportati, la lista dei bug ed i link al download!

E ora non resta che attendere il debutto della nuova versione dell'interfaccia proprietaria della compagnia cinese!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il