Rivoluzione Bluetooth LE Audio: la musica wireless non sarà più come prima

C'è voluto più tempo del previsto, ma ci siamo: Bluetooth LE Audio è ufficiale e si prepara a cambiare per sempre la trasmissione wireless del comparto sonoro. Era il 2020 quando l'ente Bluetooth SIG annunciava una transizione che in tanti aspettavano e che finalmente eleva l'ecosistema Bluetooth a un livello successivo. Attualmente, infatti, quando si collega un paio di cuffie TWS o uno speaker wireless allo smartphone si utilizza lo standard Bluetooth Classic anziché quello Bluetooth LE. Questo permette agli accessori audio di poter veicolare la musica in alta qualità, sfruttando codec quali SBC, AAC, Sony LDAC o Qualcomm aptX e poter spaziare dai 320 ai 900 kbps.

Bluetooth LE Audio prepara il suo debutto su Android 13: ecco come cambierà il mondo sonoro

Tuttavia, tutti questi codec che sfruttando il canale Bluetooth Classic sono più o meno energivori, in quanto non sono in grado di switchare al canale Bluetooth LE (Low Energy). E qui ci ricolleghiamo al nuovo Bluetooth LE Audio, il cui scopo è palesato dal nome stesso, cioè abbassare i consumi quando si ascolta musica senza fili. Questo grazie al nuovo codec LC3 (Low Complexity Communications Codec), in grado di variare dinamicamente il bitrate fino a 345 kbps, con un'efficienza migliore e una qualità migliore percepita rispetto all'attuale SBC. Questa dinamicità permette anche l'adattamento del bitrate in base alla potenza del segnale, abbassandolo anziché interrompere la riproduzione.

Un'altra novità del Bluetooth LE Audio si chiama Auracast, tecnologia di condivisione audio concepita per la connessione di un numero potenzialmente illimitato di dispositivi. L'azienda fa l'esempio delle TV negli spazi pubblici: qualora fossero compatibili, chiunque potrà usare le sue cuffie (compatibili) per collegarcisi e ascoltarla, un po' come fosse una rete pubblica Wi-Fi. Inoltre, fra le novità c'è anche il supporto agli apparecchi acustici, in modo che smartphone e TV diventino sempre più accessibili a chi soffre di disturbi dell'udito.

Quali smartphone avranno Bluetooth LE Audio?

Bluetooth LE Audio è compatibile a partire da Bluetooth 5.2, ma è un'implementazione opzionale e che sta ai produttori di dispositivi audio, come cuffie e speaker wireless ma anche smartphone, smart TV e computer. Per quanto riguarda il mondo degli smartphone, il suo supporto è stato introdotto con la Beta 2 di Android 13, pertanto quasi sicuramente sarà introdotto con la prossima major release di fine 2022/inizio 2023. Questo significa che tutti i produttori di smartphone Android ne beneficeranno, come Samsung, Xiaomi, OPPO, OnePlus, vivo e così via.

