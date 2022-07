Xiaomi 13, le anticipazioni continuano: stavolta si parla di batteria e ricarica super

Anche se siamo solo a metà anno, ecco che – come da tradizione – cominciano le indiscrezioni in merito alla prossima serie top di Xiaomi. Nel corso delle ultime settimane abbiamo già avuto vari assaggi ed ora un noto leaker cinese ci parla di batteria e ricarica che troveremo a bordo di Xiaomi 13: no, la prossima gamma di flagship non avrà nulla da invidiare all'attuale generazione!

Xiaomi 13: cosa ci aspetta parlando di batteria e ricarica rapida

Il solito DigitalChatStation, noto leaker cinese, riporta alcune novità in merito alla prossima serie Xiaomi 13. Si tratta di piccolissime anticipazioni, ma è interessante notare quanto sia alto l'hype in merito ai futuri top di gamma della casa di Lei Jun nonostante manchino parecchi mesi al lancio. Stando a quanto rivelato, i nuovi dispositivi saranno dotati di batterie a singola cella; anche a questo giro ci sarà una tecnologia di ricarica super, ovviamente superiore ai 100W. A proposito della ricarica, questa sarà gestita da un chip proprietario. Si tratta di una novità già introdotta con l'attuale generazione, mentre per la prossima si parla ovviamente di una versione aggiornata del Surge P1.

Proprio quest'ultima soluzione ha rappresentato un passo avanti importante: la gestione del calore durante la carica viene ottimizzata al meglio (con una riduzione fino al 30%), non rendendo più necessaria la presenza di batterie a doppia cella.

Che cosa sappiamo finora di Xiaomi 13? Il lancio di quest'anno dovrebbe essere anticipato rispetto alla tradizione: non a dicembre, quindi, bensì a novembre (ovviamente in Cina). Il cuore della prossima serie top di Xiaomi sarà il futuro Snapdragon 8 Gen 2, di cui non mancano leak e conferme. La nuova generazione di flagship potrebbe segnare il ritorno della ceramica come materiale per la scocca, mentre le ultime novità anticipato la presenza di display di altissimo livello.

