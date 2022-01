Xiaomi 12 Pro, con Surge P1 la ricarica è al top: addio batterie a doppia cella?

Alla presentazione di Xiaomi 12 Pro, il brand ha mostrato al mondo il chipset indipendente per la ricarica Surge P1. Questa nuova soluzione hardware punta a migliorare l'esperienza di carica della batteria, ma i risultati sembrano anche più ampi di quanto ci si aspettasse.

Xiaomi 12 Pro e Surge P1: ricarica più stabile e temperature basse

Il test proviene da un utente Weibo molto noto, che per testare le proprietà del Surge P1, ha utilizzato un plug dedicato proprio per testare wattaggio, velocità e temperature in ricarica. Nella carica standard Xiaomi 12 Pro partiva dall'1% ed in un solo minuto è al 7% con 80W di potenza, fino a raggiungere il 100% in soli 21 minuti mantenendo temperature massimo a 34 °C.

Se invece si guardava alla ricarica Multi Turbo, quella dichiarata essere a massimo 120W, il risultato è ancora più soddisfacente, visto che in 18 minuti abbiamo una ricarica completa e le temperature restano ancora una volta intorno ai 34 °C senza mai salire. L'utente dichiara che la potenza massima non la raggiunge mai, ma ne si guadagna in stabilità e continuità, così che la batteria non ne risenta.

Ed è questo che fa il Surge P1, andando a migliorare le prestazioni di batterie a singola cella, sempre più sostituite da quelle a doppia cella in alcuni brand, ma che ora potrebbero ribaltare completamente la situazione rendendo gli smartphone più leggeri ma con capacità di autonomia più alte.

