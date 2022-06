Snapdragon 8 Gen 2: Qualcomm annuncia la data ufficiale

Pur essendo stato presentato da poco lo Snapdragon 8+ Gen 1, i riflettori sono puntati allo Snapdragon 8 Gen 2, che rappresenterà a tutti gli effetti la nuova generazione Qualcomm. A fine 2021 venne presentato uno Snapdragon 8 Gen 1 che rappresentò un cambiamento non indifferente, visto il passaggio di processo produttivo da 5 nm a 4 nm. Tuttavia, l'esito non è stato dei migliori e sono arrivate numerose critiche in merito alla gestione di consumi e temperature. Un problema da additare più a Samsung che a Qualcomm, dato che era l'azienda sud coreana a essere incaricata della stampa dei chip.

Qualcomm scalda i motori: ecco quando sarà annunciato lo Snapdragon 8 Gen 2

Fortunatamente questi problemi sembrano essere stati risolti con l'avvento dell'ultimo Snapdragon 8+ Gen 1, non più stampato da Samsung bensì da TSMC. Ma essendo questo un chip di transizione, in molti sono curiosi di scoprire uno Snapdragon 8 Gen 2 che potrebbe rappresentare una vera evoluzione non solo in termini di prestazioni ma anche di efficienza energetica. Un SoC che sarà presentato nel periodo dal 14 al 17 novembre, fascia temporale in cui si terrà ufficialmente lo Snapdragon Summit 2022.

E per quanto Qualcomm non ne parli esplicitamente, è abbastanza certo che quello sarà il palcoscenico per il nuovo chipset high-end. È stato così nel 2021 con lo Snapdragon 8 Gen 1, così come nel 2020 con Snapdragon 888, nel 2019 con Snapdragon 865 e così via. Ma cosa sappiamo dello Snapdragon 8 Gen 2? La novità principale dovrebbe essere una CPU mai vista prima, accompagnata dal nuovo modem Snapdragon X70 5G e presumibilmente da un upgrade della GPU Adreno. Niente novità per il processo produttivo, che dovrebbe rimanere a 4 nm e realizzato da TSMC.

Rispetto agli anni passati, notiamo che Qualcomm ha deciso di anticipare i tempi, passando da inizio a dicembre a metà novembre. Tuttavia, ci aspettiamo che i primi smartphone con Snapdragon 8 Gen 2 arrivino come al solito a cavallo fra 2022 e 2023 in Cina, e nel Q1 2023 in occidente. Fra i primi, se non il primo in assoluto, ci sarà Xiaomi 13, seguito dalla serie Samsung Galaxy S23 e dai vari top di gamma OPPO, vivo, Realme e OnePlus.

