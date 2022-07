OPPO Reno 8 Z 5G nelle prime immagini: sarà l’ennesimo rebrand?

Dopo il debutto del modelli Reno 8 Lite in Italia e dei fratelli maggiori Reno 8 e 8 Pro in versione Global, si avvicina un nuovo membro della serie. Si tratta di OPPO Reno 8 Z 5G, smartphone di fascia media già avvistato alcune settimane fa e che ora torna a fare capolino con una nuova certificazione ed una serie di immagini che ce ne svelano il design.

OPPO Reno 8 Z 5G si mostra per la prima volta, ma forse lo conosciamo già

Come anticipato in apertura, OPPO Reno 8 Z 5G è stato certificato in precedenza con la sigla CPH2457 ed il suo nome commerciale; pochi dettagli e nessuna immagine. Tuttavia la recente certificazione NCC mostra per la prima volta lo smartphone, confermandone il design. Si tratta di un terminale caratterizzato da una tripla fotocamera, un punch hole per la selfie camera e cornici ottimizzate. Osservando lo stile è impossibile non farsi venire in mentre proprio lui, il già citato Reno 8 Lite.

L'avevamo segnalato in precedenza ed ora sembra proprio come ipotizzato: OPPO Reno 8 Z 5G potrebbe essere il rebrand del modello 8 Lite, destinato ad altri mercati. Quest'ultimo è a sua volta un dispositivo rebrandizzato ed è stato lanciato in varie incarnazioni (ossia Reno 7 Lite 5G, F21 Pro 5G, Reno 7 5G e perfino come OnePlus Nord N20). Resta da vedere se sarà così in termini di specifiche; per ora il design è praticamente identico.

Volendo prendere per buona l'ipotesi rebrand, il modello Reno 8 Z 5G dovrebbe avere un display AMOLED da 6.43″ Full HD+ ed essere mosso dallo Snapdragon 695, con una batteria da 4.500 mAh (ricarica da 33W) ad alimentare il tutto. Per la fotocamera dovremmo avere un sensore principale da 64 MP, mentre frontalmente ci sarebbe spazio per un modulo da 16 MP.

