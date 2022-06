OPPO Reno 8 Z 5G avvistato: la tradizione continua (e la famiglia si allarga)

Dopo il lancio in Cina e i dettagli in merito all'uscita internazionale, la serie Reno 8 sta per arricchirsi con un'ennesima aggiunta. Si tratterà del fratello minore OPPO Reno 8 Z 5G, modello già certificato con tanto di nome commerciale e primi dettagli. Ecco che cosa ci aspetta dal piccolo della famiglia!

OPPO Reno 8 Z 5G: la serie si prepara ad accogliere un nuovo modello

L'ente NBTC ha certificato uno smartphone OPPO siglato CPH2457, riportando però anche il nome commerciale del terminale. Si tratta quindi di OPPO Reno 8 Z 5G, dispositivo votato al nuovo standard di connettività e pronto per completare la gamma di fascia medio-alta del brand cinese. Purtroppo le uniche specifiche che conosciamo solo la batteria – da 4.500 mAh – e il supporto alla ricarica da 33W; al momento non sono trapelati ulteriori dettagli e vi segnaliamo che le immagini presenti nell'articolo sono puramente indicative (si tratta del precedente 7 Lite).

Sappiamo che Reno 7 Lite e Reno 7 Z sono in realtà lo stesso terminale, uno destinato ai mercati internazionali ed uno per quelli asiatici. Tuttavia per la serie Reno 8 le cose sembrano complicarsi. Di recente abbiamo parlato del prossimo OPPO Reno 8 Lite 5G, protagonista di varie indiscrezioni tra cui anche un leak del possibile prezzo. Quest'ultimo sarebbe a sua volta un rebrand del già citato Reno 7 Lite, destinato ai mercati dove questo non è stato lanciato. Sì, c'è un po' di confusione e ovviamente è impossibile non farsi venire in mente Xiaomi ed i suoi (tantissimi) rebrand.

Comunque restiamo in attesa di saperne di più sul prossimo OPPO Reno 8 Z 5G, in modo da capire se si sovrapporrà al modello 8 Lite oppure si avremo a che fare con due dispositivi distinti.

Se volete conoscere tutti i dettagli sulla famiglia OPPO Reno 8, date un'occhiata al nostro approfondimento. Inoltre, vi ricordiamo che si parla già della versione Global, ma ci saranno alcune differenze.

