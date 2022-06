Smartphone con stilo? TCL Stylus 5G è l’alternativa economica al Samsung Galaxy S22 Ultra

TCL ha appena lanciato un nuovo smartphone con stilo integrato. Si chiama TCL Stylus 5G e si propone come soluzione molto più economica e accessibile rispetto ad altri dispositivi del genere già presenti sul mercato, Samsung Galaxy S22 Ultra in primis. Certo, trattandosi di un mid-range questo nuovo smartphone TCL non può competere direttamente con il flagship di casa Samsung; ad ogni modo, offre un pacchetto molto interessante di tecnologie e funzionalità con la promessa di un costante aggiornamento e ampliamento delle applicazioni con le quali sarà possibile interagire utilizzando lo stilo. Il tutto a nemmeno 1/5 del prezzo di Samsung Galaxy S22 Ultra!

TCL Stylus 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

TCL Stylus 5G sfoggia un design minimal ed elegante. Disponibile nella colorazione Lunar Black per un effetto brillante e anti-impronta, lo smartphone presenta bordi arrotondati, modulo fotocamera disposto secondo un layout verticale, sensore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione e slot per lo stilo integrato nella base. Il pennino può facilmente essere estratto dall'apposito slot esercitando una piccola pressione sulla sua testina.

Lo smartphone è poi dotato di un ampio pannello LCD da 6.81″ con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il display è circondato da cornici sottili, anche se il mento si presenta in modo piuttosto pronunciato, e dispone di un piccolo foro al centro per ospitare la fotocamera interna.

Specifiche tecniche

TCL Stylus 5G è alimentato da un SoC MediaTek Dimensity 700 5G, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 2 TB. Il comparto fotografico è invece composto da una quadrupla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP (pixel da 0,64 μm), obiettivo ultra-wide da 5 MP, un modulo macro da 2 MP e una lente per la profondità da 2 MP; la fotocamera interna è da 13 MP.

Grazie allo stilo e all'utilizzo di un'apposita applicazione pre-installata, è possibile convertire note scritte a mano in file di testo, mentre l'app Calcolatrice riesce a captare equazioni e altri calcoli matematici scritti manualmente. Tra le altre cose, lo stilo supporta anche la creazione di GIF, zoom-in e zoom-out dello schermo e memorizzazione delle firme elettroniche. Alcune delle app che già supportano il pennino sono MyScript Calculator 2 e Nebo Notes, ad ogni modo due applicazioni a pagamento. Infine, TCL Stylus 5G presenta Android 12 ed è dotato di una batteria da 4.000 mAh che garantisce fino a 24 ore di autonomia.

Prezzo e disponibilità

TCL Stylus 5G è al momento disponibile per il solo mercato statunitense ed è un'esclusività per i clienti T-Mobile. Lo smartphone è venduto nella sola colorazione Lunar Black al prezzo di 258$, ovvero circa 240€ al cambio. Un prezzo decisamente inferiore rispetto ad altre soluzioni del genere presenti sul mercato.

