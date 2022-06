Sognate Honor Magic V? L’uscita Global si fa attendere

Honor, quanto meno lato flagship, non ha lesinato design e potenza e questo si è riflesso anche sul suo primo pieghevole Magic V, ad oggi inedito nel mercato Global. Da un nuovo leak però, qualcosa si intravede, sebbene non sembri proprio vicina la possibile data di uscita.

Honor Magic V Global solo nel 2023: può essere tardi?

Il Magic V è uscito in Cina ormai da 5 mesi circa, quindi non è più considerabile “nuovo” in veste di mercato. Chiaramente, per noi è qualcosa di solo “intravisto”, quindi per Honor il suo debutto Global sarebbe sostanzialmente qualcosa di inedito, che segnerebbe l'entrata in un mercato, quello internazionale, che per i pieghevoli è ancora abbastanza contenuto, vista la concreta egemonia di Samsung, senza considerare Huawei (ma ad oggi è un discorso a parte).

Ma quando dovrebbe arrivare Honor Magic V alle nostre latitudini? Secondo il leaker Teme su Twitter, molto attento alle vicissitudini Huawei/Honor, è molto probabile che possa arrivare nel gennaio 2023. E qui si apre uno spunto di riflessione. Infatti, arrivando praticamente ad un anno di distanza dalla presentazione cinese, c'è il fortissimo rischio che l'hardware possa risultare “datato” agli occhi del consumatore. Tra l'altro, il prezzo a cui verrebbe proposto, considerando già quanto costa in Cina, non aiuterebbe certo il brand a vedere la sua soluzione, seppur validissima.

Insomma, Honor ha quindi il dovere di programmare al meglio il suo debutto internazionale nel mercato pieghevoli e, non è escluso, che possa portare un futuro Magic V2 in Europa, se ci sarà, lasciando quindi il primo modello in patria definitivamente. Intanto, per saperne di più sul modello sopracitato, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

