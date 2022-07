Xiaomi 13, torna la ceramica? Un leak apre all’idea

Abbiamo da poco visto come la serie Xiaomi 12S sia costituita di materiali pregiati, ma pare che anche la serie 13 non sia da meno. Infatti, un leak delle ultime ore ci presenta un'intrigante possibilità che Xiaomi 13 o comunque il modello Pro si vesta di una back cover in ceramica, grazie ad un partner di non poco conto.

Xiaomi 13/13 Pro in ceramica: c'è lo zampino di BYD?

A riportare il leak è Digital Chat Station, che spiega come il prossimo smartphone del brand, che troverà lo Snapdragon 8 Gen 2, ma anche una scocca che possiamo definire pregiata. Infatti, pare che sulla serie Xiaomi 13, comprensiva ovviamente di modello Pro, ci possa essere il ritorno della tanto apprezzata ceramica, protagonista spesso sui modelli Ultra o della serie MIX.

E chi realizzerà il corpo dei prossimi Xiaomi 13? Manco a dirlo, proprio la stessa BYD che ha realizzato i precedenti e che pare sia già al lavoro per produrre il design della prossima gamma flagship. Ovviamente, specifica il leaker, non si andrà ad abbandonare il vetro, dunque è probabile che ci possa essere una serie di variazioni di prezzo tra le varie versioni. Perché, in ogni caso, questa scelta? La ceramica aiuta molto in termini di dissipazione, dunque è facile che il brand voglia ottimizzare i consumi tramite il materiale utilizzato per il corpo dello smartphone

Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane, dove sicuramente conosceremo ulteriori dettagli in merito a come si struttureranno i prossimi Xiaomi 13, che a distanza di mesi dall'uscita già si fanno interessanti.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il