Xiaomi ha affidato il look della serie 12S interamente a BYD

Nelle scorse ore abbiamo visto la presentazione della serie Xiaomi 12S, comprensiva dei modelli Pro e Ultra, che è dotata di un design e di materiali decisamente pregiati. Ma come sono realizzati? A spiegarcelo è BYD, che ha fatto gran parte del lavoro in merito alla scocca dei nuovi flagship.

BYD ha completamente assemblato tutta la serie Xiaomi 12S

A parlare del processo di realizzazione della serie 12S è stata BYD stessa, che ha spiegato che tutto o quasi il processo di scelta dei materiali e dell'assemblaggio dei flagship Xiaomi è passato per le sue fabbriche. Infatti, sia l'alluminio, che il frame laterale, che la similpelle in silicone per 12S Ultra è tutto opera del fornitore cinese.Prendendo ad esempio la scocca di Xiaomi 12S e 12S Pro, BYD l'ha forgiata grazie ad un processo di incisione AG totalmente auto-sviluppato. E, tornando alla particolare similpelle del 12S Ultra, il materiale è totalmente realizzato dall'azienda produttrice, lavorandola con un processo anti-sporco e anti-invecchiamento.

Anche le parti decorative sono realizzate da BYD, visto che lo stampaggio a iniezione PHM è opera sua. Infine, l'assemblaggio, visto che proprio il colosso cinese ha assemblato per Xiaomi questi nuovi modelli. Non è la prima volta che BYD realizzi parti di scocca per il brand di Lei Jun, ma stavolta la mano è molto più profonda rispetto al passato. Insomma, Xiaomi sa bene che per ottenere i migliori risultati deve affidarsi agli esperti del settore e, considerando la qualità costruttiva dei suoi top gamma, non possiamo dargli certo torto.

Intanto, se vi sono piaciuti e volete acquistarli, anche perché in Italia potrebbero non arrivare, vi lasciamo la nostra guida all'acquisto per tutti e tre i modelli.

