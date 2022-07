TCL 3189 è il rugged per la vita all’aperto: ultra resistente e tanta autonomia

TCL ha appena lanciato 3189, un rugged phone dalle funzionalità essenziali ma dal corpo solido e resistente. Del resto, telefoni di questo genere non sono pensati per eccellere e per offrire il massimo delle tecnologie e delle funzionalità, quanto per supportare al meglio l'utente in situazioni d'uso più difficili, quando si è in cantiere, ad esempio, in montagna o in fuoristrada. Sveliamo tutte le caratteristiche in questo articolo.

TCL 3189: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo rugged 4G

Design e display

TCL 3189 presenta un corpo massiccio e resistente e un design tipico del settore, che si contraddistingue per la presenza di bombature sui lati e una serie di dettagli pensati per ridurre i danni dovuti a eventuali urti e cadute. Si tratta di un telefono che deve essere utilizzato in condizioni difficili, e include pertanto una tastiera che facilita la digitazione e tasti di navigazione grandi e comodi.

Il suo design è certificato IP68, il che lo rende resistente a polvere, sporcizia e sabbia, oltre ad essere resistente all'acqua fino a 1.5 metri per un'immersione massima di 30 minuti. Per quanto riguarda il display, abbiamo a che fare con un semplice pannello TFT da 2,4″.

Specifiche tecniche

TCL 3189 è un rugged phone, ed è dunque pensato per offrire funzionalità essenziali all'interno di un corpo robusto e resistente. Non bisogna aspettarsi, dunque, tecnologie all'avanguardia e sofisticate, quanto lo stretto necessario per poter comunicare e svolgere altre attività di base quando si è in fuoristrada o in montagna.

Questo dispositivo, infatti, dispone di 64 MB di RAM e 128 MB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 32 GB, offre connettività 4G LTE e Bluetooth.

TCL 3189 è poi dotato di una fotocamera esterna da 2 MP e flash LED per la funzione torcia, che torna molto utile per illuminare sentieri con scarsa visibilità o per inviare segnali d'aiuto.

Infine, il telefono include una batteria da 2.220 mAh che offre 35 ore di utilizzo e fino a 420 ore di autonomia in standby ed è mosso dal sistema operativo Nucleus.

TCL 3189 – Disponibilità e prezzo

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità di TCL 3189, il dispositivo è già disponibile all'acquisto in Italia nei colori Illuminating Yellow e Himalaya Gray al prezzo consigliato al pubblico di 79.90€.

